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大街互毆打爆脾臟 失聯4天女友開門驚見他已死在沙發上

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中游姓男子修機車和另一名林姓客人起口角，竟拿木棍到對方工作地外埋伏，2人在大街上互毆、拉扯，林回家後失聯4天，女友帶鎖匠開門驚見他臉發黑浮腫死在沙發上，法醫解剖見他脾臟腹裂、腹腔積血，研判他殺，檢方比對監視器等認為游嫌疑重大，依傷害致死罪嫌起訴。

檢警調查，游男（48歲）去年5月27日去東區一間機車行修車時，和在附近不鏽鋼工廠的林姓員工起口角，林先是拿保力達瓶子作勢要打人，經車行老闆制止將游、林分開，林才先行回去工廠上班。

但游心有不甘，同晚8點多跑到林的工廠附近埋伏，見他走出來就拿1根長約90公分的木製角材衝上前，結果2人在大馬路快車道一路扭打到慢車道，雙方揮拳互毆、激烈拉扯，糾纏好一陣子才雙雙站起各自離去。

未料林男被打到脾臟破裂卻不知，晚上9點多回到太平區住家休息，直到31日林的女友多日聯繫不上人，緊急聯繫鎖匠開門，卻驚見林躺在沙發上已死亡多時。

檢方訊時，游坦承有和林互毆，但矢口否認有傷害對方致死；林的女友則說，她31日和鎖匠一起到林住處開門，就看到林赤裸躺在沙發，整個人腫脹發黑。

法醫解剖發現，林脾臟破裂、腹腔積血750毫升，並經比對監視器畫面，發現林有遭人以木棍揮擊身體左側，認定是因脾臟破裂腹腔積血死亡，研判為他殺；檢方認定游男嫌疑重大，偵結依傷害致死罪嫌起訴游。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

監視器 車道

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