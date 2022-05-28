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影／毒鴛鴦通緝犯躲摩鐵 落網搜出遙控霰彈槍且快篩陽

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方現場搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品，因二人快篩陽性，警方不敢大意，解送時讓二嫌穿著全套防護衣。警詢後依法送辦，檢方偵訊後，曾嫌以8萬元交保，廖女則是無保請回。

警方調查，曾姓男子（40歲）染有毒品惡習，今年2月才遭北市刑大查獲其槍械工作室，交保後仍不知悔改，為牟取不法利益，持續改造槍枝準備販賣謀利，今年3月與廖姓女友（36歲）二人因涉毒品案遭台北及新北地檢署發布通緝中，開始偕同女友四處逃亡。

新北市刑大偵三隊接獲線報，成立專案小組追查二個月，前天下午循線在新店區永業路一間汽車旅館查緝曾男、廖女二人到案，並在曾隨身背包取出改造槍支1把及遙控霰彈槍1把，子彈7顆、些許安非他命等毒品。

初步了解，曾男改槍的技巧都是從網路上學習而來，現場也意外發現具有遙控裝置霰彈槍，可遠距搖控發射鋼珠彈，頗具有殺傷力。警方將二人帶返刑大時，經快篩二人均呈陽性，警方不敢大意，要求二人全程戴上口罩、及面罩並穿上全套防護衣，警詢後，依毒品、槍砲罪嫌移送台北地檢署偵辦，經檢方視訊後，曾男以8萬元交保，廖女無保請回。

毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品。記者王長鼎／翻攝
毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品。記者王長鼎／翻攝
毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品，因二人快篩陽性，警方不敢大意，解送時讓二嫌穿著全套防護衣。記者王長鼎／翻攝
毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品，因二人快篩陽性，警方不敢大意，解送時讓二嫌穿著全套防護衣。記者王長鼎／翻攝
毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品。記者王長鼎／翻攝
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