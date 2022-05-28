影／毒鴛鴦通緝犯躲摩鐵 落網搜出遙控霰彈槍且快篩陽

毒鴛鴦通緝犯曾姓男子與廖姓女友二人為躲警方查緝落腳新北市新店區一間汽車旅館，前天為新北市刑大偵三隊循線查獲，警方現場搜出遙控霰彈槍和改造手槍各一把，子彈7顆及毒品，因二人快篩陽性，警方不敢大意，解送時讓二嫌穿著全套防護衣。警詢後依法送辦，檢方偵訊後，曾嫌以8萬元交保，廖女則是無保請回。

警方調查，曾姓男子（40歲）染有毒品惡習，今年2月才遭北市刑大查獲其槍械工作室，交保後仍不知悔改，為牟取不法利益，持續改造槍枝準備販賣謀利，今年3月與廖姓女友（36歲）二人因涉毒品案遭台北及新北地檢署發布通緝中，開始偕同女友四處逃亡。

新北市刑大偵三隊接獲線報，成立專案小組追查二個月，前天下午循線在新店區永業路一間汽車旅館查緝曾男、廖女二人到案，並在曾隨身背包取出改造槍支1把及遙控霰彈槍1把，子彈7顆、些許安非他命等毒品。