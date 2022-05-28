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毒品通緝犯以車為家 被警叫醒驚訝問「怎麼知我在這」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄42歲許姓男子涉嫌毒品罪遭通緝，日前開車到岡山區，遭警攔查，因拒檢逃逸；警方歷時一天一夜追查，於阿公店路一段發現許男把車停在路邊，人在車內熟睡，隨即上前逮人，他被驚醒後，還問警方「怎麼知道我在這裡？」隨後警方又在許的車內搜出毒品，警詢後，將他依違反毒品危害防制條例移送，另將人依法逮捕歸案。

岡山警分局甲圍派出所員警，5月24日執行深夜巡邏勤務時，發現許男駕駛的轎車形跡可疑，警透過行動電腦查詢，發現他於4月11日因涉嫌毒品通緝在逃，當下警方試圖攔停，但仍被他趁隙逃逸。

警方考量追捕恐危及其他用路人安全，便記下車牌，針對逃逸路線進行追蹤，並於5月25日上午7時許，發現許男將車停在岡山區阿公店路一段路邊停車格，且人在車內呼呼大睡，隨即上前逮人。

警方在抓捕過程中仍不敢大意，還持槍警戒大聲喝令，從睡夢中驚醒的許男驚訝問，「你們怎麼知道我在這裡？我跑得好累」；隨後，警方在車內，查獲3包毛重7.54公克海洛英毒品、磅秤等，還有一大袋衣物，顯見他居無定所，以車為家。

警詢後，將許男依違反毒品危害防制條例移送，另將人依法逮捕歸案，另警方將持續追查他所持毒品來源。

高雄42歲許姓男子涉嫌毒品罪遭通緝，日前把車停在路邊，人在車內熟睡，遭警發現上前逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲許姓男子涉嫌毒品罪遭通緝，日前把車停在路邊，人在車內熟睡，遭警發現上前逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲許姓男子涉嫌毒品罪遭通緝，日前把車停在路邊，人在車內熟睡，遭警發現上前逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲許姓男子涉嫌毒品罪遭通緝，日前把車停在路邊，人在車內熟睡，遭警發現上前逮人。記者陳弘逸／翻攝

毒品 岡山 通緝

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