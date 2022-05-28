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影／西螺警追查槍擊案 2男涉案嫌疑均送辦
雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭39歲林姓男子對空鳴槍4發恐嚇，槍手已送辦，警方持續針對是否有他人教唆及槍枝來源等追查，陸續拘提曾姓、戴姓2名男子到案，詢後認為有涉案嫌疑移送檢方偵辦，複訊後均交保。
據悉，林男友人上周因與該場發生交通事故，林男為替其出氣，5月24日晚6時許持槍到場開槍恫嚇，現場留有4枚彈殼，該場帆布看板上有2個彈孔。
林男案發後半小時自行到派出所投案，經調查，林男因友人日前於集貨場外與進出場貨車發生交通事故，心生不滿，他為友人抱不平，持槍前往恐嚇，西螺警方報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，詢後送辦。
據了解，林男針對犯意及槍枝來源，都推稱是有人共謀，警依其所述多重比對各項事證後，26、27日分別拘提曾、戴姓2名涉案嫌疑人到案，2人均否認涉案。
警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪、毀損罪嫌等移送3人，林男因提出心肺疾病證明未被收押，曾、戴2人則具保候傳。
西螺警分局表示，警方秉持向上溯源、向下刨根原則，針對嫌犯作案動機及槍枝來源持續追查，貫徹警方打擊犯罪決心，也確保社會秩序穩定及安全，呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請勇於向警方報案，警民合作，共同打擊犯罪。
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