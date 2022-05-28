快訊

竹北新生年年超額 鄰近鄉鎮卻等無人 教育奇觀怎發生？

德州小學槍擊案 11歲女童抹血裝死逃過一劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／西螺警追查槍擊案 2男涉案嫌疑均送辦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭39歲林姓男子對空鳴槍4發恐嚇，槍手已送辦，警方持續針對是否有他人教唆及槍枝來源等追查，陸續拘提曾姓、戴姓2名男子到案，詢後認為有涉案嫌疑移送檢方偵辦，複訊後均交保。

據悉，林男友人上周因與該場發生交通事故，林男為替其出氣，5月24日晚6時許持槍到場開槍恫嚇，現場留有4枚彈殼，該場帆布看板上有2個彈孔。

林男案發後半小時自行到派出所投案，經調查，林男因友人日前於集貨場外與進出場貨車發生交通事故，心生不滿，他為友人抱不平，持槍前往恐嚇，西螺警方報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，詢後送辦。

據了解，林男針對犯意及槍枝來源，都推稱是有人共謀，警依其所述多重比對各項事證後，26、27日分別拘提曾、戴姓2名涉案嫌疑人到案，2人均否認涉案。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪、毀損罪嫌等移送3人，林男因提出心肺疾病證明未被收押，曾、戴2人則具保候傳。

西螺警分局表示，警方秉持向上溯源、向下刨根原則，針對嫌犯作案動機及槍枝來源持續追查，貫徹警方打擊犯罪決心，也確保社會秩序穩定及安全，呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請勇於向警方報案，警民合作，共同打擊犯罪。

雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭人對空鳴槍恐嚇，槍手已送辦，警方再陸續拘提曾姓、戴姓2名涉案嫌疑人到案。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭人對空鳴槍恐嚇，槍手已送辦，警方再陸續拘提曾姓、戴姓2名涉案嫌疑人到案。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭人對空鳴槍恐嚇，槍手已送辦，警方再陸續拘提曾姓、戴姓2名涉案嫌疑人到案。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭人對空鳴槍恐嚇，槍手已送辦，警方再陸續拘提曾姓、戴姓2名涉案嫌疑人到案。記者陳苡葳／翻攝

恐嚇 槍枝

延伸閱讀

雲林西螺某蔬菜集貨場槍響案 3嫌送辦疑行車糾紛

雲林西螺大王椰子被吹倒 路旁休旅車「這原因」逃一劫

德州小學槍擊案奪21命 槍手作案前曾發三則訊息給她

德州小學槍擊案奪21命 槍手18歲生日當天買了兩把步槍

相關新聞

徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

台北市警察局表示，有關市議員徐巧芯交通違規一案，原屬單純交通違規事件，當時對現場處理過程及後續處置，當事人及信義警分局都...

毒品通緝犯以車為家 被警叫醒驚訝問「怎麼知我在這」

高雄42歲許姓男子涉嫌毒品罪遭通緝，日前開車到岡山區，遭警攔查，因拒檢逃逸；警方歷時一天一夜追查，於阿公店路一段發現許男...

影／西螺警追查槍擊案 2男涉案嫌疑均送辦

雲林西螺一間蔬果集貨場日前遭39歲林姓男子對空鳴槍4發恐嚇，槍手已送辦，警方持續針對是否有他人教唆及槍枝來源等追查，陸續...

綠政二代 趙介佑暴力討債要入獄

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，被控與黃姓男子等人組成暴力討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞逼債，法...

海上打撈市值13億毒品原料 船長起訴

販毒集團將四級毒品先驅原料裝在五十六桶機油桶內，丟包於彰化工業區西北處外海，由誌誠一六八號漁船前往打撈，企圖從新北市金山...

警方今公布密錄器畫面 徐巧芯、徐姓警員1分多鐘對話曝光

台北市議員徐巧芯日前因為在巷弄內紅線違規停車，信義警分局徐姓警員放棄開單，卻在IG發文，指出有開和沒單一樣；同時警員高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。