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疫情失業在家種大麻 彰化男靠網路「死轉手」販毒牟利

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

保三總隊第一大隊4月中旬於彰化田尾，破獲陳男在住家頂樓的大麻栽種場，共查扣大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、大型生長棚等相關證物暨栽種製造設備1批；陳嫌遭依違反毒品罪嫌移送彰化縣地檢署偵辦，羈押中。

保三總隊據情資追查，發現居住在彰化縣田尾鄉的陳姓男子(37歲)，涉嫌在自家頂樓鐵皮屋大規模栽種大麻，經報請彰化地檢署指揮偵辦後，聯合台中市清水警分局、第四警分局、彰化縣北斗警分局共同偵辦，於4月中旬前往攔查。

陳男將大麻植栽分類，標示「LSD」、「AK」及「夢」等品種，再藉由網路通訊以俗稱「死轉手」方式（亦稱埋包，指把情資放在某處，買方自行取回，雙方互不碰面）交易毒品。

陳男向警方表示，年前受到疫情影響失業在家，因有施用大麻及K他命等毒品習慣，為自用及欲賺取生活開銷，透過網路特定社群網友取得栽種大麻技術，在自宅頂樓鐵皮屋展開大規模栽種。

陳姓男子見警方上門時，原仍辯稱通往頂樓門遭鎖，無法上樓，隨後警方發現鑰匙，上樓發現有大規模大麻種植，陳男才啞口無言，坦承犯行；保三總隊共查扣大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、大型生長棚等相關證物暨栽種製造設備1批，並將陳男依違反毒品罪嫌移送彰化縣地檢署偵辦，目前羈押中。

保三總隊表示，在網路錯誤訊息的推波助瀾下，國內青少年施用及栽種大麻毒品案件有逐漸增加的趨勢，對青少年學子的健康已構成威脅，在成癮後的行為中觸犯販賣、轉讓與栽種製造的重罪，造成嚴重的社會治安問題，呼籲民眾切勿碰觸毒品而造成遺憾。

保三總隊第一大隊4月中旬於彰化田尾，破獲陳男在住家頂樓的大麻栽種場。記者劉柏均／翻攝
保三總隊第一大隊4月中旬於彰化田尾，破獲陳男在住家頂樓的大麻栽種場。記者劉柏均／翻攝
保三總隊第一大隊4月中旬於彰化田尾，破獲陳男在住家頂樓的大麻栽種場。記者劉柏均／翻攝
保三總隊第一大隊4月中旬於彰化田尾，破獲陳男在住家頂樓的大麻栽種場。記者劉柏均／翻攝
陳嫌將大麻依照不同品種，設置標牌辯認。記者劉柏均／翻攝
陳嫌將大麻依照不同品種，設置標牌辯認。記者劉柏均／翻攝
保三總隊共查扣大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、大型生長棚等相關證物暨栽種製造設備1批。記者劉柏均／翻攝
保三總隊共查扣大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、大型生長棚等相關證物暨栽種製造設備1批。記者劉柏均／翻攝

大麻 毒品

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