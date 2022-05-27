野柳外海K他命海上丟包600多公斤 逮2男收押追幕後

販毒集團近來頻利用北海岸海域走私毒品，數量龐大，25日有漁船在野柳外海撈起共33袋、600多公斤海上丟包白色「包裹」，經檢驗證實為是K他命。基隆地檢署今天證實已逮捕2男涉案，已向法院聲請羈押獲准，全力追查幕後集團。

一輛正濱籍漁船25日凌晨出海作業，在上午6點多時，在野柳外海發現海面有白色包裝物漂流，不像一般垃圾。海巡單位接獲漁民通報後，請漁民打撈起來，前天中午回正濱漁港卸貨，海巡單位初驗發現是K他命毒品成份，基隆查緝隊報請檢方指揮偵辦。

據指出，打撈上岸的海上「包裹」，是用白色大麻布袋裝，共重600多公斤的K他命，上面並沒有加裝浮標及定位裝置，為何會丟包及如何丟包，檢方和海巡調閱相關漁船軌跡釐清，目前已查到兩名男子涉案，因屬販毒重罪，已向法院聲請羈押獲准，全力追查幕後集團。