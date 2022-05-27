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野柳外海K他命海上丟包600多公斤 逮2男收押追幕後

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

販毒集團近來頻利用北海岸海域走私毒品，數量龐大，25日有漁船在野柳外海撈起共33袋、600多公斤海上丟包白色「包裹」，經檢驗證實為是K他命。基隆地檢署今天證實已逮捕2男涉案，已向法院聲請羈押獲准，全力追查幕後集團。

一輛正濱籍漁船25日凌晨出海作業，在上午6點多時，在野柳外海發現海面有白色包裝物漂流，不像一般垃圾。海巡單位接獲漁民通報後，請漁民打撈起來，前天中午回正濱漁港卸貨，海巡單位初驗發現是K他命毒品成份，基隆查緝隊報請檢方指揮偵辦。

據指出，打撈上岸的海上「包裹」，是用白色大麻布袋裝，共重600多公斤的K他命，上面並沒有加裝浮標及定位裝置，為何會丟包及如何丟包，檢方和海巡調閱相關漁船軌跡釐清，目前已查到兩名男子涉案，因屬販毒重罪，已向法院聲請羈押獲准，全力追查幕後集團。

由於今年3月海巡單位在金山磺港漁港查獲漁船涉嫌走私60桶、重1噸多的Ｋ他命先驅原料，基隆地檢署今天將會偵結。因北海岸接連出現毒品走私案，地檢署和海巡署相當重視，目前正全力偵辦中，初判兩個是個別不同案件。

野柳外海K他命海上丟包600多公斤，逮2男收押追幕後，圖為正濱漁港。圖／基隆市政府提供
野柳外海K他命海上丟包600多公斤，逮2男收押追幕後，圖為正濱漁港。圖／基隆市政府提供

海巡署 毒品 基隆

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