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北海岸海域3個月兩走私價逾20億 闖關被逮大膽改丟包？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

販毒集團近來頻利用北海岸海域走私毒品，且數量龐大，3月時漁船載運1噸K他命先驅原料約60桶闖礦港漁港時被查獲，本月25日又有漁船在野柳外海撈起共33袋、660公斤的海上丟包白色「包裹」，兩案初估市價超過20億元，據傳有2人到案，基隆地檢署正全力追查幕後集團，釐清兩案是否有關連。

一輛正濱籍漁船25日凌晨出海作業，上午6點多時，在野柳外海發現海面有白色包裝物漂流，不像一般垃圾。海巡單位接獲漁民通報後，請漁民打撈起來，前天中午回正濱漁港卸貨，海巡單位初驗發現是K他命毒品成份，報請檢方指揮偵辦。

因怕消息曝光影響後續作為，基隆地檢署相當低調，指揮海巡相關單位追查幕後集團，及可能接頭的人士，沒想到消息提早曝光，懷疑有單位要搶功，不排除查辦洩密。對於案情，檢沒有說明，只表示偵辦中，是否有人到案也未證實。

據了解，3月就有海巡單位在金山磺港漁港查獲漁船涉嫌走私60桶、重1噸多的Ｋ他命先驅原料，目前也還在偵辦中。25日的海上丟包毒品是否和3月間的毒品闖關案有關，檢方和海巡正在釐清中。

販毒集團闖關不成，3月才在金山被查獲，為何又急著馬上又在萬里野柳外海丟包？海巡人員認為可能不單純，數量龐大，懷疑毒品市場需求孔急，全案仍待調查釐清。

去年屏東外海也曾發生海上丟包毒品的案件，屏東檢警去年偵辦運毒集團，監控數月掌握毒販駕膠筏至外海接運毒品準備搶灘，守在岸上等待收網，不知情的海巡隊員先登船檢查，運毒成員將480公斤K他命拋入大海；警方18天後找回被沖回岸上的384公斤毒品，市價近8億元，陸續逮捕10人，檢方今年2月依組織犯罪、毒品等罪嫌起訴。

走私運毒集團丟棄的毒包，屏東警方曾在去年10月上旬在滿州鄉海岸邊查獲，示意圖非本案毒品。記者潘欣中／翻攝
走私運毒集團丟棄的毒包，屏東警方曾在去年10月上旬在滿州鄉海岸邊查獲，示意圖非本案毒品。記者潘欣中／翻攝

毒品 海巡 野柳

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