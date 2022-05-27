北海岸海域3個月兩走私價逾20億 闖關被逮大膽改丟包？

販毒集團近來頻利用北海岸海域走私毒品，且數量龐大，3月時漁船載運1噸K他命先驅原料約60桶闖礦港漁港時被查獲，本月25日又有漁船在野柳外海撈起共33袋、660公斤的海上丟包白色「包裹」，兩案初估市價超過20億元，據傳有2人到案，基隆地檢署正全力追查幕後集團，釐清兩案是否有關連。

一輛正濱籍漁船25日凌晨出海作業，上午6點多時，在野柳外海發現海面有白色包裝物漂流，不像一般垃圾。海巡單位接獲漁民通報後，請漁民打撈起來，前天中午回正濱漁港卸貨，海巡單位初驗發現是K他命毒品成份，報請檢方指揮偵辦。

因怕消息曝光影響後續作為，基隆地檢署相當低調，指揮海巡相關單位追查幕後集團，及可能接頭的人士，沒想到消息提早曝光，懷疑有單位要搶功，不排除查辦洩密。對於案情，檢沒有說明，只表示偵辦中，是否有人到案也未證實。

據了解，3月就有海巡單位在金山磺港漁港查獲漁船涉嫌走私60桶、重1噸多的Ｋ他命先驅原料，目前也還在偵辦中。25日的海上丟包毒品是否和3月間的毒品闖關案有關，檢方和海巡正在釐清中。

販毒集團闖關不成，3月才在金山被查獲，為何又急著馬上又在萬里野柳外海丟包？海巡人員認為可能不單純，數量龐大，懷疑毒品市場需求孔急，全案仍待調查釐清。