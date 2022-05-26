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新竹新豐驚傳銀行搶劫 32歲嫌犯得手17.5萬隨即遭逮

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

積欠大筆債務無力償還，債主一句「沒錢就去搶銀行」，32歲徐姓男子果真付諸行動。新竹縣新豐鄉今早10點多驚傳銀行搶劫，犯案的徐姓男子手持空氣槍行搶，得手17萬5千元後準備離去時，警力火速趕抵現場，當場壓制逮捕徐男。

身穿黑衣、黑褲，身形壯碩的徐姓男子目前無業，因積欠債務無力償還，心生歹念到銀行搶劫。今早徐姓男子騎乘機車停放至新豐鄉中興路渣打銀行對面巷子，10點17分步入銀行，左顧右盼確認無顧客，假意辦理銀行業務至櫃台，隨即拿出預藏的手持空氣槍指著行員，恫嚇交出財物，行員嚇得不敢反抗只能乖乖照辦，徐男得手17萬5千元後，隨即背包包轉身逃離現場，一旁行員立即暗中報警協助。

新湖分局山崎派出所10點19分接獲行員電話報案銀行遭搶，所長龍彥岑率員5分鐘內趕抵現場，於銀行大門前正好碰上身背包包持槍準備逃離的徐男，大批警力持槍喝斥歹徒交付武器，最後順利將徐嫌壓制逮捕，所幸無人傷亡。

警方初步了解，徐嫌疑似欠錢被債主逼急，竟出此下策持空氣槍行搶，得不償失。警方在徐男身上查獲空氣槍一把、彈夾一個，以及現金17萬5000元，訊後依強盜罪移送新竹地檢署偵辦。

32歲徐嫌因欠債搶銀行，當場遭捕。記者王淑君／翻攝
32歲徐嫌因欠債搶銀行，當場遭捕。記者王淑君／翻攝
徐嫌行搶銀行贓款17萬5000元。記者王淑君／翻攝
徐嫌行搶銀行贓款17萬5000元。記者王淑君／翻攝
徐嫌涉嫌搶銀行得手17萬5000元，準備離去時即遭警方當場逮捕 。記者王淑君／翻攝
徐嫌涉嫌搶銀行得手17萬5000元，準備離去時即遭警方當場逮捕 。記者王淑君／翻攝
徐嫌手持空氣槍指著行員，恫嚇交出財物。記者王淑君／翻攝
徐嫌手持空氣槍指著行員，恫嚇交出財物。記者王淑君／翻攝
警方在現場查獲空氣槍一把、彈夾一個。記者王淑君／翻攝
警方在現場查獲空氣槍一把、彈夾一個。記者王淑君／翻攝

新竹 搶劫 債務

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