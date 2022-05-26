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22歲女吸安非他命被抓 拿尿過爐當「聖水」珍藏家中求被逮時驗出陰性

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中22歲施姓女子吸安非他命被抓，警方搜索見她珍藏好幾大瓶「黃色液體」，一問才知竟然是她的尿，施自稱有靈異體質，經人指點將尿過爐後會變成「聖水」，萬一被抓驗出來也是陰性，不可思議行徑讓警方當場傻眼，結果將施女帶回驗尿仍呈陽性，仍依毒品罪嫌將她送辦。

台中市刑警大隊偵二隊隊長洪緯儒指出，去年10月接獲情資先到北屯區搜索李姓男子、張姓女子（均40歲），發現2人平時以毒品交易常用暗語「男的、女的」（意指海洛因、安非他命），透過通訊軟體和買家聯繫。

當天持搜索票荷槍實彈破門，李男還被壓制還哀嚎謊稱「警察打人」，隨即被執行員警喝斥「誰打你？」並在他和張女住處起獲5包海洛因（29.64公克）、13包安非他命（186.53公克）及25包毒品咖啡包（110.07公克），另有9顆子彈、1個彈夾，及相關分裝袋等。

李、張平時無業，均坦承販毒，辯稱查扣子彈只是好玩收藏的，全案經移送後，台中地檢署已依販毒、槍砲等罪嫌起訴2人。

警方也說，從該案持續向下追查找到施姓女藥腳，施女日常從事女性衣物網拍，年僅22歲卻染上吸毒惡習，員警上門抓人時她睡夢中被吵醒，還一臉恍惚、說話顛三倒四，仍在房內被起獲1包K他命、2包毒品咖啡包。

警方進一步查看，發現櫥櫃上擺放好幾大瓶不明黃色液體，直覺就問施女說「這是尿嗎？」施才吞吞吐吐說，她因為有靈異體質，經人指點後每次吸完毒都會將尿液用寶特瓶裝起來，再拿到南投1間宮廟拜拜。

施女還說，她會將裝瓶的尿過爐後當成「聖水」，擺放在家裡面祈求若日後遭逮捕，瓶裝的尿送驗也會呈現毒品陰性。員警聽到當場大笑，也有人傻眼驚呼不可思義，緝毒多年第一次聽見這麼荒謬無稽的手法。

警方也說，依據刑事訴訟法、毒品危害防制條例及採驗尿液實施辦法規定，嫌疑人採集的尿液檢驗，是以拘提、逮捕後當場採集，並於警詢筆錄中正確記載。

也就是說，施女存放在家中的「聖水」檢警辦案不會查扣，根本沒有證據力可言。警方也認為，枉費施女耗時尿在瓶裝，又遠赴南投宮廟過爐，聖水無法保佑她規避吸毒刑責，詢後仍依毒品罪嫌將她送辦。

施女將尿液裝瓶拿去宮廟過爐當成「聖水」，自認可以規避警方驗尿。記者曾健祐／翻攝
施女將尿液裝瓶拿去宮廟過爐當成「聖水」，自認可以規避警方驗尿。記者曾健祐／翻攝
22歲施女吸毒後將尿液裝瓶，拿去宮廟過爐當聖水，擺放在家祈求吸毒不會被驗出。記者曾健祐／翻攝
22歲施女吸毒後將尿液裝瓶，拿去宮廟過爐當聖水，擺放在家祈求吸毒不會被驗出。記者曾健祐／翻攝
施女將尿液裝瓶拿去宮廟過爐當成「聖水」，自認可以規避警方驗尿。記者曾健祐／翻攝
施女將尿液裝瓶拿去宮廟過爐當成「聖水」，自認可以規避警方驗尿。記者曾健祐／翻攝

毒品 南投 吸毒

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