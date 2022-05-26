22歲女吸安非他命被抓 拿尿過爐當「聖水」珍藏家中求被逮時驗出陰性
台中22歲施姓女子吸安非他命被抓，警方搜索見她珍藏好幾大瓶「黃色液體」，一問才知竟然是她的尿，施自稱有靈異體質，經人指點將尿過爐後會變成「聖水」，萬一被抓驗出來也是陰性，不可思議行徑讓警方當場傻眼，結果將施女帶回驗尿仍呈陽性，仍依毒品罪嫌將她送辦。
台中市刑警大隊偵二隊隊長洪緯儒指出，去年10月接獲情資先到北屯區搜索李姓男子、張姓女子（均40歲），發現2人平時以毒品交易常用暗語「男的、女的」（意指海洛因、安非他命），透過通訊軟體和買家聯繫。
當天持搜索票荷槍實彈破門，李男還被壓制還哀嚎謊稱「警察打人」，隨即被執行員警喝斥「誰打你？」並在他和張女住處起獲5包海洛因（29.64公克）、13包安非他命（186.53公克）及25包毒品咖啡包（110.07公克），另有9顆子彈、1個彈夾，及相關分裝袋等。
李、張平時無業，均坦承販毒，辯稱查扣子彈只是好玩收藏的，全案經移送後，台中地檢署已依販毒、槍砲等罪嫌起訴2人。
警方也說，從該案持續向下追查找到施姓女藥腳，施女日常從事女性衣物網拍，年僅22歲卻染上吸毒惡習，員警上門抓人時她睡夢中被吵醒，還一臉恍惚、說話顛三倒四，仍在房內被起獲1包K他命、2包毒品咖啡包。
警方進一步查看，發現櫥櫃上擺放好幾大瓶不明黃色液體，直覺就問施女說「這是尿嗎？」施才吞吞吐吐說，她因為有靈異體質，經人指點後每次吸完毒都會將尿液用寶特瓶裝起來，再拿到南投1間宮廟拜拜。
施女還說，她會將裝瓶的尿過爐後當成「聖水」，擺放在家裡面祈求若日後遭逮捕，瓶裝的尿送驗也會呈現毒品陰性。員警聽到當場大笑，也有人傻眼驚呼不可思義，緝毒多年第一次聽見這麼荒謬無稽的手法。
警方也說，依據刑事訴訟法、毒品危害防制條例及採驗尿液實施辦法規定，嫌疑人採集的尿液檢驗，是以拘提、逮捕後當場採集，並於警詢筆錄中正確記載。
也就是說，施女存放在家中的「聖水」檢警辦案不會查扣，根本沒有證據力可言。警方也認為，枉費施女耗時尿在瓶裝，又遠赴南投宮廟過爐，聖水無法保佑她規避吸毒刑責，詢後仍依毒品罪嫌將她送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言