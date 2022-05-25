男遭「假檢警」連騙3次損失396萬 警民約出車手抓現行
台北市中山警分局近日獲報，民眾遭「假檢警」詐騙多次，財損已達396萬元，正好詐欺集團再次出手，警方昨與民眾配合將詐欺車手約出，當場將2名車手抓個現行，詢後依法送辦。
警方調查，詐騙集團近月致電男子，自稱檢察官，指男子金融帳戶涉及刑案，須支付款項給檢方扣管，並強調「偵查不公開」，要男子保密、不得向他人透露案情，前後誘騙男子依指示匯款3次，得手396萬元，男子5月初查覺異狀，致電台北地檢署諮詢，才驚覺受騙。
檢警介入偵辦，正好昨天詐團再次上門，要男子面交2.5公斤黃金（價值約400萬元），警方把握機會，透過男子將詐欺車手約出，下午4時許在台北市中山區龍江路的約定地點埋伏，一見歹徒現身，旋即上前壓制逮人，當場逮捕19歲吳姓男子及1名少年車手。
吳男及少年坦承犯行，透露兩人無業，透過求職網站找工作，才淪為詐欺車手；其中，吳男到案時有咳嗽症狀，快篩後呈陽性反應，警方立刻詢戶外偵詢方式處理，詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。
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