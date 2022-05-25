快訊

專責病房放寬護病比1:5引反彈 衛福部將採1:7方案

基層看不下去！科技副總撞死騎士 竹縣警局竟代澄清：已給20萬奠儀

男遭「假檢警」連騙3次損失396萬 警民約出車手抓現行

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山警分局近日獲報，民眾遭「假檢警」詐騙多次，財損已達396萬元，正好詐欺集團再次出手，警方昨與民眾配合將詐欺車手約出，當場將2名車手抓個現行，詢後依法送辦。

警方調查，詐騙集團近月致電男子，自稱檢察官，指男子金融帳戶涉及刑案，須支付款項給檢方扣管，並強調「偵查不公開」，要男子保密、不得向他人透露案情，前後誘騙男子依指示匯款3次，得手396萬元，男子5月初查覺異狀，致電台北地檢署諮詢，才驚覺受騙。

檢警介入偵辦，正好昨天詐團再次上門，要男子面交2.5公斤黃金（價值約400萬元），警方把握機會，透過男子將詐欺車手約出，下午4時許在台北市中山區龍江路的約定地點埋伏，一見歹徒現身，旋即上前壓制逮人，當場逮捕19歲吳姓男子及1名少年車手。

吳男及少年坦承犯行，透露兩人無業，透過求職網站找工作，才淪為詐欺車手；其中，吳男到案時有咳嗽症狀，快篩後呈陽性反應，警方立刻詢戶外偵詢方式處理，詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方查扣2人作案用手機．記者李隆揆／翻攝
警方查扣2人作案用手機．記者李隆揆／翻攝

車手 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

王家梁快篩轉陰變「一線男星」　老婆許維恩成「九陰真經玄女」

相關新聞

「不讓家人為載我而受限」 無腳泳士貼心暖舉卻遇憾事

帕運國手無腳泳士陳亮達月前才為了不給家人造成負擔特地改裝身障機車，更在臉書開心分享「讓家人不用為了載我而時間有所限制」；...

基層看不下去！科技副總撞死騎士 竹縣警局竟代發聲明澄清：已給20萬奠儀

竹北天虹科技副總羅偉瑞日前開車撞死機車騎士，被騎士家屬爆出關說警方及醫院，沒想到今天下午案情再有發展，羅偉瑞竟透過關係要...

陳亮達和阿嬤感情深 家屬慟：才出門找朋友就天人永隔

帕運泳士陳亮達一出生就沒有小腿，父母為避免他大腿萎縮，3歲起就讓他學習游泳復健，他克服身障，憑著不服輸鬥志，在體壇發光發...

男遭「假檢警」連騙3次損失396萬 警民約出車手抓現行

台北市中山警分局近日獲報，民眾遭「假檢警」詐騙多次，財損已達396萬元，正好詐欺集團再次出手，警方昨與民眾配合將詐欺車手...

陳亮達留書給5年後的自己 因車禍身亡旅程戛然而止

帕運國手無腳泳士陳亮達昨天深夜發生車禍，疑天雨路滑過彎自摔公車輾斃，讓體育界不搶。綽號「阿達」的陳亮達，2021年12月...

無腳泳士陳亮達離世 堅信「不要害怕和別人不一樣」

高雄市帕運游泳國手陳亮達昨晚車禍身亡，令人不捨。高雄市運動發展局長侯尊堯說，今年運發局製作的運動年曆，「阿達」為七月的運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。