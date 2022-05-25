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萬華西門町槍擊 北市警起獲zoraki手槍火力強

聯合報／ 記者邱奕能/台北即時報導

北市萬華區漢口街上某大樓6天前遭槍擊，一名蘇姓男子持zoraki 914手槍，朝著亞洲舞廳樓上的棋牌社開了1槍後逃逸，警方今凌晨3點逮到蘇、王2人，蘇等辯稱是因為棋牌社監視器，影響到協會隱私，警方還在詢問中，將向上溯源追查槍枝來源。

警方調查，蘇男（20歲）本月19日凌晨1點多時，與王男（21歲）從漢口街上六福大樓內的觀光發展協會走出，朝著對面棋牌社開了1槍，子彈貫穿鐵門後卡在門縫，蘇、王2人犯案後，就搭著電梯到大樓頂樓，將1槍2彈藏匿在頂樓。

隨後蘇男、王男再搭乘電梯下到1樓，各自離去；直到棋牌社員工發現後，案件才曝光，但棋牌社沒有報警。

北市警方獲悉後積極偵辦，今天凌晨3點多時到台北、新北等地區，逮捕蘇男、王男，蘇等人辯稱，是因為聽聞棋牌社監視器太多，影響隱私，才開槍犯案，但警方對此說法持保留態度。

據了解，蘇男持有的土耳其製zoraki914手槍，有全自動、半自動2種模式，可裝彈30顆；這把手槍槍管是改造槍管，火力強大。

北市警方逮蘇男、王男，起獲土耳其製手槍。記者邱奕能／翻攝
北市警方逮蘇男、王男，起獲土耳其製手槍。記者邱奕能／翻攝
北市警方逮蘇男、王男，起獲土耳其製手槍。記者邱奕能／翻攝
北市警方逮蘇男、王男，起獲土耳其製手槍。記者邱奕能／翻攝
北市警方逮蘇男、王男，起獲土耳其製手槍。記者邱奕能／翻攝
北市警方逮蘇男、王男，起獲土耳其製手槍。記者邱奕能／翻攝

北市 槍擊

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