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無腳泳士陳亮達車禍過世 哥哥淚眼盈眶談有未圓的夢

聯合報／ 記者林保光／即時報導
陳亮達車禍去世，家人和最傷心的阿嬤（右二）守在他靈前。記者林保光／攝影
陳亮達車禍去世，家人和最傷心的阿嬤（右二）守在他靈前。記者林保光／攝影

帕運無腳泳士陳亮達昨晚車禍身亡，哥哥陳亮融今天下午在高雄市立殯儀館前的大仁廳停棺室前，眼眶含淚，說「弟弟才大一，還有很多事等他去做，沒想到突然發生意外，可能連他自己也措手不及」。

陳亮融說，最近和弟弟聊天，弟弟就曾說「還有好多事情還沒完成」，他不知道弟弟心裡面所想的事情是哪些，但弟弟說過過來要出國參加比賽，還要去杭州的亞運賽，這些事情可能讓他放不下心。

陳家兄弟倆從小，就是阿嬤林美英騎機車載著他們到游泳池練習，兄弟倆到現在常聊到的還是游泳的事。

「阿嬤一定最難過」陳亮融幾乎掉下淚說，弟弟還一直為最近從帕運回來後持續進步，全國身心障礙運動會也一直在破自己的紀錄，超越自己，感到開心，沒想到目標還沒完成，就出這種意外，不但家人，可能連他都措手不及。

車禍

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