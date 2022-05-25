科技副總開賓士撞死騎士積極幫轉院 卻爆醫院診斷書搞鬼

竹北某科技副總日前在新埔褒忠路違規撞飛機車騎士，事後積極幫忙轉院，還向騎士家屬稱熟識新竹馬偕醫院的骨科主任「給他最好的醫療照顧」，但騎士2天後仍身亡，事後家屬爆出醫院開立的診斷書有問題，未載明是車禍入院，懷疑副總仰仗權勢搞鬼。

新竹馬偕醫院回應，因為該名患者車禍後第一時間是在東元醫院治療，後續才轉院至馬偕醫院，因此醫生並不會把前院發生的情況寫進去，所以第一份診斷書只依治療當下情況摘寫，不過經家屬要求，且醫師諒解家屬家中遭逢變故的傷痛心情，因此願意協助補述，並已在第二份重新開立的診斷書中登載是因車禍外傷轉院至馬偕治療。

騎士家屬指控，肇事的科技公司羅姓副總在撞人之後，積極說服他們將重傷的家人由東元轉至新竹馬偕醫院，並透過訊息稱熟識新竹馬偕醫院的骨科主任，如果要開刀，可以請主任親自執刀，還稱「去那邊我可以用我的人際關係，給他最好的醫療照顧」。

沒想到騎士19日在馬偕做心導管手術，20日0時40分就急救無效死亡，事後馬偕醫院開立的診斷書寫到「患者因急性心肌梗塞、胸椎第六節、胸椎第12節及腰椎第一節、左髖及左胸股骨折、頭部頓傷、心肺衰竭至急診求治併入院加護病房治療，111年5月19日進行心導管手術治療及支架置放手術，111年5月20日0時40分急救後病危宣告死亡」。

騎士家屬看到診斷書後當場氣炸，質疑完全沒寫到車禍，且還將死因導向心肌梗塞，懷疑羅姓副總搞鬼。

不過經家屬力爭，醫院已改開立新的診斷書，前述加上「患者因車禍外傷⋯由東元醫院轉院至本院治療⋯」等語，才讓家屬稍微平息怒火，但也加深家屬對羅姓副總權勢影響院方立場的懷疑。