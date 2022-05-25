快訊

備妥的清冠一號來不及吃 桃園婦人快篩陽性死亡

買15元飲料中千萬 7-11統一發票開出4位千萬得主

快篩陽經醫師診斷確診 金管會：防疫險可理賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技副總開賓士撞死騎士積極幫轉院 卻爆醫院診斷書搞鬼

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
科技公司副總撞死騎士，騎士家屬質疑副總利用有錢有勢關說醫院及警方。記者巫鴻瑋／翻攝
科技公司副總撞死騎士，騎士家屬質疑副總利用有錢有勢關說醫院及警方。記者巫鴻瑋／翻攝

竹北某科技副總日前在新埔褒忠路違規撞飛機車騎士，事後積極幫忙轉院，還向騎士家屬稱熟識新竹馬偕醫院的骨科主任「給他最好的醫療照顧」，但騎士2天後仍身亡，事後家屬爆出醫院開立的診斷書有問題，未載明是車禍入院，懷疑副總仰仗權勢搞鬼。

新竹馬偕醫院回應，因為該名患者車禍後第一時間是在東元醫院治療，後續才轉院至馬偕醫院，因此醫生並不會把前院發生的情況寫進去，所以第一份診斷書只依治療當下情況摘寫，不過經家屬要求，且醫師諒解家屬家中遭逢變故的傷痛心情，因此願意協助補述，並已在第二份重新開立的診斷書中登載是因車禍外傷轉院至馬偕治療。

騎士家屬指控，肇事的科技公司羅姓副總在撞人之後，積極說服他們將重傷的家人由東元轉至新竹馬偕醫院，並透過訊息稱熟識新竹馬偕醫院的骨科主任，如果要開刀，可以請主任親自執刀，還稱「去那邊我可以用我的人際關係，給他最好的醫療照顧」。

沒想到騎士19日在馬偕做心導管手術，20日0時40分就急救無效死亡，事後馬偕醫院開立的診斷書寫到「患者因急性心肌梗塞、胸椎第六節、胸椎第12節及腰椎第一節、左髖及左胸股骨折、頭部頓傷、心肺衰竭至急診求治併入院加護病房治療，111年5月19日進行心導管手術治療及支架置放手術，111年5月20日0時40分急救後病危宣告死亡」。

騎士家屬看到診斷書後當場氣炸，質疑完全沒寫到車禍，且還將死因導向心肌梗塞，懷疑羅姓副總搞鬼。

不過經家屬力爭，醫院已改開立新的診斷書，前述加上「患者因車禍外傷⋯由東元醫院轉院至本院治療⋯」等語，才讓家屬稍微平息怒火，但也加深家屬對羅姓副總權勢影響院方立場的懷疑。

車禍 新竹

延伸閱讀

科技副總撞死騎士爆「警高層陪作筆錄」 分局長澄清只是前往關心

竹北科技公司副總駕奪命賓士 違規左轉撞死機車騎士

相關新聞

陳亮達和阿嬤感情深 家屬慟：才出門找朋友就天人永隔

帕運泳士陳亮達一出生就沒有小腿，父母為避免他大腿萎縮，3歲起就讓他學習游泳復健，他克服身障，憑著不服輸鬥志，在體壇發光發...

科技副總開賓士撞死騎士積極幫轉院 卻爆醫院診斷書搞鬼

竹北某科技副總日前在新埔褒忠路違規撞飛機車騎士，事後積極幫忙轉院，還向騎士家屬稱熟識新竹馬偕醫院的骨科主任「給他最好的醫...

科技副總撞死騎士爆「警高層陪作筆錄」 分局長澄清只是前往關心

竹北某科技公司羅姓副總撞死機車騎士，被騎士家屬爆料前往派出所筆錄時，竟有分局長在旁關心副總，質疑警方包庇副總，該名分局長...

雲林西螺蔬菜集貨場遭開槍 嫌犯因「行車糾紛」連開4槍恫嚇

雲林縣西螺鎮新興路祐昌農產昨晚傳出槍響，39歲林姓嫌犯在犯案後30分鐘自首，但拒絕夜間偵訊收於虎尾分局拘留所，今早由西螺...

無腳泳士陳亮達離世 堅信「不要害怕和別人不一樣」

高雄市帕運游泳國手陳亮達昨晚車禍身亡，令人不捨。高雄市運動發展局長侯尊堯說，今年運發局製作的運動年曆，「阿達」為七月的運...

萬華西門町槍擊 北市警起獲zoraki手槍火力強

台北市萬華區漢口街上某大樓6天前遭槍擊，一名蘇姓男子持zoraki 914手槍，朝著亞洲舞廳樓上的棋牌社開了1槍後逃逸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。