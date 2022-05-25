快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林西螺蔬菜集貨場遭開槍 嫌犯因「行車糾紛」連開4槍恫嚇

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮昨晚傳槍響，家住斗六市男子至果菜市場連開4槍。記者黃于凡／翻攝
雲林縣西螺鎮昨晚傳槍響，家住斗六市男子至果菜市場連開4槍。記者黃于凡／翻攝

雲林縣西螺鎮新興路祐昌農產昨晚傳出槍響，39歲林姓嫌犯在犯案後30分鐘自首，但拒絕夜間偵訊收於虎尾分局拘留所，今早由西螺警分局將他帶回訊問，疑因朋友日前發生行車糾紛，談和解時金額談不攏，對空開了4槍威嚇對方。

據了解，林嫌家住斗六市，因其友人住在西螺鎮，所以林嫌平時也會到西螺鎮活動，這次犯案疑似因為友人與祐昌農產人員日前發生行車糾紛，和解金額談不攏，才會衝動持槍到場對空鳴槍威嚇對方，其中2槍還打中祐昌農場的帆布看板。

祐昌農產門口有一支監視器，案發後警方到場隨即提供錄像，林嫌自知違法又把事情鬧大，於犯案30分鐘後，自行持犯案改造手槍1把及剩餘2枚子彈至派出所自首。

西螺分局經詢問後，認為有共犯且案情不單純，報請雲林地檢署指揮偵辦，今天下午將林男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，後續由檢察官依相關證據起訴。

雲林 自首

延伸閱讀

雲林西螺今晚傳槍響 果菜集貨場遭人連開四槍

雲林晚間傳槍響！西螺蔬菜集貨場1男連續鳴槍 警逮捕釐清案情

相關新聞

科技副總開賓士撞死騎士積極幫轉院 卻爆醫院診斷書搞鬼

竹北某科技副總日前在新埔褒忠路違規撞飛機車騎士，事後積極幫忙轉院，還向騎士家屬稱熟識新竹馬偕醫院的骨科主任「給他最好的醫...

科技副總撞死騎士爆「警高層陪作筆錄」 分局長澄清只是前往關心

竹北某科技公司羅姓副總撞死機車騎士，被騎士家屬爆料前往派出所筆錄時，竟有分局長在旁關心副總，質疑警方包庇副總，該名分局長...

雲林西螺蔬菜集貨場遭開槍 嫌犯因「行車糾紛」連開4槍恫嚇

雲林縣西螺鎮新興路祐昌農產昨晚傳出槍響，39歲林姓嫌犯在犯案後30分鐘自首，但拒絕夜間偵訊收於虎尾分局拘留所，今早由西螺...

天道盟涉花5百萬買凶槍殺 天鳴會會長否認教唆殺人

天道盟天鳴會會長李宗漢涉花錢買凶，教唆男子蔡易昇開槍殺害天道盟濟公會八里分會前會長林文章，遭依教唆殺人罪嫌起訴。士林地方...

竹北科技公司副總駕奪命賓士 違規左轉撞死機車騎士

新竹縣新埔鎮日前發生一起死亡車禍，肇事的科技公司羅姓副總違規左轉撞飛對向騎士，還造成騎士彈飛電線桿二次傷害，事後肇事副總...

西門町大樓槍擊案 北市警今凌晨逮2男

台北市西門町漢口街二段上的某大樓本月19日遭人開槍，一名蘇姓男子持手槍朝大樓內棋牌社開1槍後，就立即下樓由王姓男子接應離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。