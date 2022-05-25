雲林西螺蔬菜集貨場遭開槍 嫌犯因「行車糾紛」連開4槍恫嚇

雲林縣西螺鎮新興路祐昌農產昨晚傳出槍響，39歲林姓嫌犯在犯案後30分鐘自首，但拒絕夜間偵訊收於虎尾分局拘留所，今早由西螺警分局將他帶回訊問，疑因朋友日前發生行車糾紛，談和解時金額談不攏，對空開了4槍威嚇對方。

據了解，林嫌家住斗六市，因其友人住在西螺鎮，所以林嫌平時也會到西螺鎮活動，這次犯案疑似因為友人與祐昌農產人員日前發生行車糾紛，和解金額談不攏，才會衝動持槍到場對空鳴槍威嚇對方，其中2槍還打中祐昌農場的帆布看板。

祐昌農產門口有一支監視器，案發後警方到場隨即提供錄像，林嫌自知違法又把事情鬧大，於犯案30分鐘後，自行持犯案改造手槍1把及剩餘2枚子彈至派出所自首。

西螺分局經詢問後，認為有共犯且案情不單純，報請雲林地檢署指揮偵辦，今天下午將林男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，後續由檢察官依相關證據起訴。