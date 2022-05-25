天道盟涉花5百萬買凶槍殺 天鳴會會長否認教唆殺人

天道盟天鳴會會長李宗漢涉花錢買凶，教唆男子蔡易昇開槍殺害天道盟濟公會八里分會前會長林文章，遭依教唆殺人罪嫌起訴。士林地方法院今開庭，遭羈押的李宗翰否認犯行，辯稱找人教訓林，不知會死人，這是教唆傷害。

林文章去年遭男子蔡易昇埋伏連開2槍身亡，檢方依殺人罪嫌起訴蔡，並循線追出54歲李宗翰，涉以2百萬價格教唆蔡對林開槍，如果林文章死亡就允諾給5百萬報酬，涉教唆殺人、幹部魏義騰涉幫助殺人，蔡男胞妹蔡女涉洗錢罪。

李宗翰遭羈押在台北看守所，今天出庭坐在被告席上，鬢角發白、聲音沙啞，拿著麥克風否認犯罪，辯稱不是教唆蔡易昇殺人，而是教唆傷害，洗錢罪部分則認罪。

法官今訊問李宗翰，2021年2月17日和蔡易昇在淡水太子廟附近公園溝通什麼？李回答，「戴戴」拿200萬找人要「教訓」林文章，當時他問蔡要不要做，但蔡認為錢太少。由於自己無法做主，事後回去問「戴戴」但「戴戴」說，看蔡有在吃藥，不太妥；忘記500萬元是誰說的。他在3月20日左右，最後一次和蔡碰面，3月底有告知蔡「如果3月底沒有做，就不要處理了」

法官問為何要交付殺人犯罪所得給蔡的胞妹？李回答，去年4月12日因公司搬到八里，人剛好在八里，透過LINE才知道蔡去開槍，當時聯繫出錢的「戴戴」，他認為「事情到這地步了...就用塑膠袋裝170萬元給蔡的胞妹」，後來去年10月15日已找不到戴戴，他就拿3萬元給蔡的胞妹。

李的辯護人稱，李和林文章無任何仇恨，是幫忙「戴戴」找蔡易昇教訓林，曾交代蔡無法在2021年3月底找到林，此事就作罷，李沒有教唆殺人行為，只有「教唆傷害」事實。