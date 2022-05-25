影／吸毒男先偷車牌再偷小貨車 自以為天衣無縫仍被逮
郭姓男子日前涉嫌先偷同款小貨車車牌，掛在偷來的同型小貨車，自以為天衣無縫，警方循線上門逮人，郭躲在住處後方蓄水桶後方近半小時仍被警方揪出，並搜出毒品及犯案工具，警詢後依法送辦。
汐止警分局長安派出所今年5月14日接獲劉姓男子報案，指稱停放在汐止區新台五路二段的小貨車遭人偷走，員警調閱案發地點周邊監視器畫面，於16日晚上9時在汐止區新台五路二段失竊地點附近巷內停車場，發現疑似遭竊的小貨車，但小貨車上並未掛車牌，經查引擎號碼確後，通知失主劉男到場指認、領回。
劉男感謝警方追查3天找回遭竊小貨車，加上當時連日低溫僅有17度，主動購買8杯熱拿鐵供尋獲員警飲用，衷心感謝警察的辛勞。
汐止警方調閱監視器畫面，發現一名可疑男子曾騎機車出沒該處，鎖定機車車主郭姓男子（45歲）涉有重嫌，5月20日持士林地院搜索票，前往基隆市七堵區郭男住處搜索，郭男驚聞警察上門，躲藏家中後陽台蓄水桶後面，躲了約半小時，仍遭眼尖員警識破，並在房間內搜出安非他命1小包、吸食器1組，警方並在郭男機車內起獲作案工具螺絲起子1把、刮刀1面。
郭男落網後，對竊取小貨車及車牌均坦承不諱，但針對犯案動機、過程及小貨車車牌下落皆交代不清，都說已記不清楚。警詢後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦，涉嫌竊盜罪部分另函送士林地檢署偵辦。
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