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西門町大樓槍擊案 北市警今凌晨逮2男
台北市西門町漢口街二段上的某大樓本月19日遭人開槍，一名蘇姓男子持手槍朝大樓內棋牌社開1槍後，就立即下樓由王姓男子接應離去，雖然店家未接獲報案，但北市警局刑警大隊接獲情資後展開偵辦，今天凌晨3點多逮捕蘇男、王男，還在詢問中。
據了解，蘇男（20歲）本月19日凌晨1點多時，在萬華區漢口街二段上的1棟大樓內某間棋牌社，持著手槍朝店內開1槍後，就立即轉身下樓逃逸，到1樓由王男（21歲）開車接應離開。
發生槍擊案，棋牌社內的客人當場嚇傻，但店家未報警，警方獲悉後，由北市刑大、萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，再調閱相關錄影監視器過濾分析，鎖定蘇男、王男身份，今天凌晨3點多時，持搜索票、拘票到新北、台北等地執行拘捕行動，查獲蘇、王2人。
警方目前還在詢問中，對於這起槍擊案開槍原因及槍枝追查，是否涉及幫派份子尋仇滋事，目前正循線積極偵辦中。
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