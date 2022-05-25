男子涉槍毒獲交保 半月後再搜出大批槍毒又出籠

洪姓男子4月底涉嫌持有槍、毒被捕，獲5萬元交保，不料半個月後，警方又接獲他再持續購入槍械，趕赴他住處搜索，發現他將27包毒品，藏在隨身攜帶的變電器內，而且屋內佛桌夾層還有槍械及信號彈，上頂樓工作室還滿見待改槍枝，但移送法辦後，他又獲限制住居，無保出籠。

50歲的洪姓男子住高雄市小港區大坪頂地區，又另租屋躲避警方查緝，4月29日他離開小港區平和路租處，便被高雄市刑大查獲涉嫌持有海洛因、安非他命等毒品，並另在他大坪頂住處搜出槍枝。

事隔半個多月，高雄市刑大偵五隊又接獲線報，指洪姓男子又有槍械，5月18日與小港警分局高松派出所員警，直搗他大坪頂住處，見他準備出門，立即上前控制他，發現他在隨身背包竟放變電器和起子，覺得可疑，打開變電器，竟見27包海洛因及安非他命。

警方帶他進屋搜查，在他臥室發現十字弓、開山刀，上4樓頂的工作室，驚見3把待改造的手槍、1枝長槍槍身，以及砂輪機等改造槍械工具。警方不放過每個角落，才又在頂樓佛桌後方發現夾層，夾層內藏著2顆信號彈，以及1把完整的手槍、彈匣及5發子彈，經檢驗具殺傷力。洪稱是朋友請他修理的槍枝。