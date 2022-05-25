提分手 女兵遭男友2度輾壓恐癱

聯合報／ 記者黑中亮賴香珊／南投報導

吳姓女士兵遭男友駕車兩度輾壓，全身多處骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重。 記者黑中亮／翻攝
吳姓女士兵遭男友駕車兩度輾壓，全身多處骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重。 記者黑中亮／翻攝
志願役吳姓女士兵向交往近九年張姓男友提分手，引發張不滿，本月八日晚間埋伏營區外，趁吳準備歸營時開車衝撞，兩度輾過她，造成她全身多處骨折重傷，有癱瘓之虞；當時護送愛女返營的吳父無力制止，目睹悲劇。張落網承認感情糾紛犯案，依殺人未遂罪嫌移送，檢方聲押獲准。

警方調查，廿四歲吳女在南投集集兵整中心服役，家住名間鄉，五月八日晚間九時許，由父親開車載回兵整中心準備歸營。廿六歲張姓男子八時許就開車在現場守候，見吳女下車到右後座拿行李時，開車加速向前衝撞，第一下撞到車尾右後方，吳女受撞擊倒地，張再踩油門往前輾壓她。

張未罷休，接著倒車再往前又輾過吳女，車頭同時撞開吳父車輛，隨後迴轉離去；吳父原本坐在車上，第一次被撞時來不及反應，輕微挫傷，下車想保護女兒已無力阻止，只能見張揚長而去。

吳女隨後被送醫，診斷全身多處挫傷，右肩胛骨、第五腰椎、雙側骨盆骨折，左側股骨幹粉碎性骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢十分嚴重。

張男犯案後逃回南投市家中，一小時後被警方逮捕；他說不滿女友突然提分手，起意報復，在兵整中心外守候，一時氣憤犯下大錯。

南投地檢署檢察官訊問後，認為張涉犯殺人未遂重罪，有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲押獲准。吳女姊姊在網路發文指控張是恐怖情人，「做出這種畜牲不如的事情」。她說妹妹今年四月提分手，男方不願意，放話軍中有認識的人，要妹妹好看，接著就開始一連串噩夢。如今被醫藥費壓得喘不過氣，還要準備妹妹可能下半身癱瘓的最壞打算。

南投 分手 骨折 殺人 志願役

相關新聞

提分手 女兵遭男友2度輾壓恐癱

志願役吳姓女士兵向交往近九年張姓男友提分手，引發張不滿，本月八日晚間埋伏營區外，趁吳準備歸營時開車衝撞，兩度輾過她，造成她全身多處骨折重傷，有癱瘓之虞；當時護送愛女返營的吳父無力制止，目睹悲劇。張落網

新北2月女嬰猝死送醫亡確診 今解剖無外傷死因待鑑定

新北市新莊區兩個月大女嬰，上周六（21日）晚上發現沒呼吸心跳，緊急送醫急救後宣告不治，院方對女嬰PCR採檢赫見確診。今天...

雲林西螺今晚傳槍響 果菜集貨場遭人連開四槍

家住雲林縣斗六市39歲林姓男子今晚6點多，到雲林縣西螺鎮新興路私人蔬菜集貨場，對空開了4槍後駕車逃逸，警方循線追查車牌掌...

板橋男持2手槍7子彈閒晃 警出現他「隨手一扔」裝沒事

新北市一名莊姓男子日前在板橋區某社區大樓外閒晃，因形跡可疑社區管理員留心觀察，不看還好，一看不得了，發現「他竟然有槍」立...

雲林晚間傳槍響！西螺蔬菜集貨場1男連續鳴槍 警逮捕釐清案情

雲林縣西螺鎮一處蔬菜集貨場今天晚間6時許驚傳槍響，警方依據監視器畫面逮捕一名男子偵辦

年底九合一大選查賄起跑 檢察總長明天主持揭牌儀式

年底九合一大選將於11月26日舉行，為免境外勢力介入，最高檢察署明早將舉行「查察賄選及暴力督導小組」揭牌儀式，這也是新任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。