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新北2月女嬰猝死送醫亡確診 今解剖無外傷死因待鑑定

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區兩個月大女嬰，上周六（21日）晚上發現沒呼吸心跳，緊急送醫急救後宣告不治，院方對女嬰PCR採檢赫見確診。今天上午檢警相驗，女嬰身體並無明顯外傷，死因是否與確診有關？亦或生母疏失？仍待解剖報告出爐才作鑑定。

據了解，龔女（38歲、無業）是轄區毒品列管人口，與女嬰生父離異分居。今年3月中旬龔女才生下死者，租住在新北市新莊區某處社區大樓10樓。上周六（21日）早上近10時許，龔女餵女嬰喝完牛奶後，便倒頭昏睡，直到當天晚上6時許，她醒來赫見女嬰嘴唇發紺，已經沒有呼吸心跳。

龔女趕緊打電話向119求救，經救護人員趕抵，協助送醫急救，當天晚上7時40分，女嬰仍宣告不治。事後院方對女嬰PCR採檢呈陽性，經檢察官指示擇日再行解剖相驗。

警方表示，今天上午檢、警相驗，並對女嬰進行解剖，女嬰身體並無明顯外傷，死因是否與確診有關？亦或生母疏失？仍待解剖報告出爐才作鑑定，後續再依檢察官指示偵辦。

新北市新莊區一名女嬰猝死送醫不治，經PCR採檢赫見呈現陽性。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名女嬰猝死送醫不治，經PCR採檢赫見呈現陽性。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名女嬰猝死送醫不治，經PCR採檢赫見呈現陽性。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名女嬰猝死送醫不治，經PCR採檢赫見呈現陽性。記者曾伯愷／翻攝

檢察官 PCR

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