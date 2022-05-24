雲林西螺今晚傳槍響 果菜集貨場遭人連開四槍

家住雲林縣斗六市39歲林姓男子今晚6點多，到雲林縣西螺鎮新興路私人蔬菜集貨場，對空開了4槍後駕車逃逸，警方循線追查車牌掌握嫌犯，嫌犯自行攜槍投案，因他拒絕夜間偵訊，已送至虎尾分局拘留所。

西螺警分局表示，今晚6點多接獲報案，有人在雲林縣西螺鎮新興路私人蔬菜集貨場對空鳴4槍，其中2槍打到集貨場帆布，警方到場後發現無人受傷，嫌犯已駕車逃逸，經調閱集貨場周邊監視器，以車追人掌握嫌犯39歲林男行蹤，但30分鐘後林男自行帶著1把手槍與2顆子彈投案。

林男投案後，以拒絕夜間製作訊問筆錄為由，拒絕透露犯案動機，警方先將他拘留虎尾分局拘留所，待明天再繼續調查釐清案情，目前警方將已查扣現場4枚彈殼、1把手槍、2枚子彈並進行鑑識。