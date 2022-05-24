雲林西螺今晚傳槍響 果菜集貨場遭人連開四槍
家住雲林縣斗六市39歲林姓男子今晚6點多，到雲林縣西螺鎮新興路私人蔬菜集貨場，對空開了4槍後駕車逃逸，警方循線追查車牌掌握嫌犯，嫌犯自行攜槍投案，因他拒絕夜間偵訊，已送至虎尾分局拘留所。
西螺警分局表示，今晚6點多接獲報案，有人在雲林縣西螺鎮新興路私人蔬菜集貨場對空鳴4槍，其中2槍打到集貨場帆布，警方到場後發現無人受傷，嫌犯已駕車逃逸，經調閱集貨場周邊監視器，以車追人掌握嫌犯39歲林男行蹤，但30分鐘後林男自行帶著1把手槍與2顆子彈投案。
林男投案後，以拒絕夜間製作訊問筆錄為由，拒絕透露犯案動機，警方先將他拘留虎尾分局拘留所，待明天再繼續調查釐清案情，目前警方將已查扣現場4枚彈殼、1把手槍、2枚子彈並進行鑑識。
西螺分局副分局長馬秋景表示，該案發生後警方啟動快打部隊到場查處，本案未造成人員傷亡，依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌將林男移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言