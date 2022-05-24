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板橋男持2手槍7子彈閒晃 警出現他「隨手一扔」裝沒事

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名莊姓男子日前在板橋區某社區大樓外閒晃，因形跡可疑社區管理員留心觀察，不看還好，一看不得了，發現「他竟然有槍」立刻報警。警方3分鐘趕抵，發現「人還在」正要盤查，他卻俐落地將隨身包包丟棄、裝沒事離開，警方打開包包，赫見2把改造手槍，驚訝不已。

警方調查，莊男（42歲）有槍炮、毒品竊盜等前科，13日早上7點45分，鬼祟在板橋區文化路二段外徘徊，大樓管理員發現有異報警。管理員報案時表示「他好像有槍，趕快來」，警方不敢大意火速趕赴。

警方開車趕抵，發現莊男還在，停車上前盤查，孰料他看到警車出現心虛想逃，先趁隙將隨身包包丟棄在路邊，接著若無其事徒步離去。員警下車後，打開包包一看，果然藏有2把槍，立刻上前叫住他，詢問案情。

警方在包包內查獲2把改造手槍、2個彈夾、7顆子彈，警詢時莊男裝傻，後來才坦承槍枝是自己的，惟對槍枝來源交代不清，推拖是死去的朋友委託保管，警方將持續釐清他目的與動機。

新北市板橋區莊姓男子日前行跡可疑，在路上閒晃，員警獲報盤查時，在他隨手丟棄的包包內找到2把改造手槍，他坦承持有。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區莊姓男子日前行跡可疑，在路上閒晃，員警獲報盤查時，在他隨手丟棄的包包內找到2把改造手槍，他坦承持有。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方日前查獲2把改造手槍與7顆子彈，惟犯嫌對槍枝來源交代不清。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方日前查獲2把改造手槍與7顆子彈，惟犯嫌對槍枝來源交代不清。記者翁至成／翻攝

槍枝 毒品 竊盜

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