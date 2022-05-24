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移工受託討債　囚禁被害人四天狂毆還逼簽本票遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

越南籍移工何輝慶受人委託代向越南籍移工范文光討債，去年11月找來三名友人前往范位於新竹縣的公司宿舍，持西瓜刀架頸將范押走，拘禁范四天，期間不斷毆打范，並向范父要脅還債，最後逼范簽下25萬元債權文件才放人，范被打得滿身傷，向警方報案；新竹地院審理終結，將何依傷害罪判刑壹1年8月。

判決書指出，去年11月間，何男找來三名男子從台中前往范男位於新竹縣的公司宿舍，一行人分持棍棒、西瓜刀進入屋內，發現范外出未歸，便用西瓜刀架住屋內一名越南籍移工鄧文全頸部，要求鄧一起等范返回。

數小時後，范文光騎電動車返回宿舍，馬上就遭何輝慶一行人圍堵，先用西瓜刀抵住范頸部，再上手銬將其押上車載往台中一處住宅，並由何一行人輪流對范施暴，還透過范的臉書聯繫人在越南的范父，要對方三天內還清債務。范父依指示匯款越南幣5000萬元（價值約台幣5萬9700元）。

隔日，何輝慶一行人將范男改押往台中另一住宅，並持續毆打范．還將鼻青臉腫的范拍照，傳給范父，揚言要致范傷殘或死亡，藉此追討債務。

四天後，范不堪遭連日拘禁、毆打，聽令簽署25萬元債權文件，何才找白牌計程車將范載回新竹宿舍，此時范傷痕累累，頭部有外傷合併臉部挫傷及腦震盪、頸部、腹部、胸部、骨盆及大腿多處挫傷、疑似第10到11節胸椎壓迫性骨折、背部挫傷，向警方報案。

法官認，何男受他人委託追討債務，卻不用以理性方式、循合法管道處理，竟與共犯等人對范男私行拘禁、傷害，過程中對鄧男、范父進行強制、恐嚇行為，還拘禁范長達4日餘，期間多次毆打范，導致其受重傷，身心飽受折磨，嚴重侵害渠身體、自由法益，所為並嚴重破壞社會治安，惡性非輕，手段惡劣，審酌將何依傷害罪判刑壹1年8月，刑執行完畢或赦免後驅逐出境。

新竹地院審理終結，將何男依傷害罪判刑壹1年8月。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，將何男依傷害罪判刑壹1年8月。圖／報系資料照

越南 新竹 宿舍

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