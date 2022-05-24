影／警抓毒犯利用貨車擋道 查獲安毒咖啡包送辦

台中市第一警分局偵查隊執行毒品溯源案件，昨天晚間埋伏跟監涉案李姓男子車輛，經警方利用一輛貨車攔阻李去路後，執行搜索，在現場查獲李持有12包的毒咖啡包，經送驗後，有安非他命反應，全案將依毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦。

第一警分局偵查隊執行毒品溯源案件，查出李姓男子（23歲）涉嫌重大，昨天晚間9時許，李男駕駛親友車輛外出，警方執行跟監任務，另外租賃一輛貨車，作為攔截圍捕使用，等到李男開車行經西區中興街時，警方見機不可失，出動貨車擋著李的去路，順利將李查緝到案。

經警方搜索，車內有12包的毒品咖啡包，經送驗後有安非他命反應，因全案仍有上手要追，第一警分局對於案情不願多談，全案將依毒品危害防制條例罪，今天移送台中地檢署偵辦。