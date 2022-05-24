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懷疑友人檢舉販毒 男開槍打死麻吉 二審改依殺人判14年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓男子販賣海洛因毒品，懷疑是陳姓友人檢舉，害他被重判18年，去年2月6日凌晨到陳男住處，開槍打死陳男。一審蔡男被依傷害致死、槍砲等罪，合併判刑14年，槍砲部分蔡未再上訴，已入監執行，傷害致死部分，檢方上訴後，今高雄高分院改依殺人罪判14年。

蔡男6年前因涉毒品案件被警方逮捕，被法院判刑後，懷疑當時落網是被陳姓友人檢舉。去年2月6日凌晨，蔡持槍跑到陳男鳳山區住處，在陳妻及另名吳姓友人面前與陳男對質，沒料雙方談出火氣，蔡男當場掏槍對著陳男連開數槍後逃逸。

家屬見陳男中彈緊急報警，但陳男因失血過多，經醫院急救後宣告不治，檢警相驗查出陳是頸部動脈中彈。警方當天就逮到逃逸的蔡男，立即逮捕他，起獲手槍一把、子彈42發。檢方調查後，依殺人、槍砲等罪嫌起訴蔡男。

蔡男否認殺人，辯稱當時是要教訓陳男，沒想到子彈卻擊中他頸部，一審高雄地方法院審理時，法官綜合案發前狀況，認為蔡當時是要找另名友人理論，因此認他無殺人故意，依傷害致死罪判刑9年6月、槍砲部分判刑6年，合併應執行14年。

蔡男槍砲部分未再上訴，已入監執行，傷害致死部分，檢方不服判決上訴，今高雄高分院宣判，合議庭綜合現場事證，認為蔡有殺人犯意，今改依殺人罪論處，判刑14年。可上訴。至於前案毒品案件，蔡男上訴改判12年定讞。

蔡姓男子持槍射死友人，今被依殺人罪判刑14年。記者張議晨／翻攝
蔡姓男子持槍射死友人，今被依殺人罪判刑14年。記者張議晨／翻攝

殺人 毒品

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