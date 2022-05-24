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影／辭退外籍看護不成竟懷疑下毒 三峽9旬翁竟揮刀砍她
新北市三峽區92歲陳姓老翁，多次要子辭退印尼籍看護不成，又生疑看護會在飯菜下毒。今天凌晨竟持菜刀，闖入看護房間朝其頭部揮砍，導致看護頭部、手肘被畫3刀濺血，陳翁則因拉扯時跌倒撞頭受傷，兩人緊急送醫急救，幸無生命危險，女看護不提告，警詢依殺人未遂對陳嫌函送法辦。
據了解，被害印尼籍女看護安娜（43歲），五年前來台擔任看護，負責照顧臥病在床陳嫌（92歲）的妻子，3人同住在新北市三峽區大觀路社區大樓7樓。平常陳嫌子女會前往探視，對安娜護照其母讚譽有加。
近來，陳嫌受失智、慢性疾病所苦，安娜雖有細心提醒，但陳嫌仍不時因忘記、未按時服用藥物，導致腸胃不適。不料，陳嫌卻反而懷疑安娜，會在他們夫妻倆飯菜下毒，殺害他與妻子。
陳嫌因此，多次要求其子女辭退安娜，但安娜有妥善照顧陳嫌妻子，這讓陳嫌子女婉拒，不願依陳嫌意思辭退，導致陳嫌有所不滿。
今天清晨1時許，陳嫌突然從廚房拿起一把菜刀，直接闖進安娜臥房內，朝著安娜一陣揮砍，造成安娜頭頂、左臉頰上方各劃一刀，拉扯過程中，安娜用左手試圖擋刀，再遭陳嫌菜刀劃傷，陳嫌則重心不穩自己跌倒，頭部擦撞硬物造成挫傷，所幸兩人送醫後並無生命危險。
事後警方於屋內搜扣陳嫌犯案兇刀，印尼籍女看護雖不願提告，但警方仍朝殺人未遂偵辦，警詢後，依殺人未遂罪嫌將陳嫌函送法辦。
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