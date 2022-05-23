快訊

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

金門水泥工失蹤 警方尋獲遺體死因待查

中央社／ 金門縣23日電

64歲梁姓水泥工來自高雄，在金門工作10多年近日失蹤。警方獲報後，透過監視器看到他21日深夜最後身影，派員沿線尋找，今天在瓊林水庫近郊沼澤裡發現遺體，死因待查。

金門縣警察局今天發布新聞表示，梁姓工人的同事因連續2天未看到他返回住處，透過手機也無法聯繫到他，於是昨天下午向金寧派出所報請協尋。警方獲報後，立即調閱路口監視器，看到梁姓工人於21日上午11時40分獨自騎著機車行經伯玉路、中山路口的最後身影。警方派員沿線尋找，稍後在金湖鎮伯玉路3段旁邊的產業道路發現梁姓工人所騎的機車。

金湖分局獲報後，立即由分局長曾冠螢帶領員警前往發現梁姓工人機車地點周邊尋找，在瓊林水庫近郊找到疑似梁男的鞋子；員警並向外擴大搜索範圍，遍尋環保公園、產業園區等地，但到今天凌晨2時仍無所獲。

金湖分局金湖派出所長謝承宏受訪表示，警方不放棄希望，今天早上再度動員警力前往上述地點尋找，於8時15分左右在瓊林水庫近郊沼澤裡發現梁姓工人遺體，稍後由金湖消防分隊打撈上岸。現場由縣警察局鑑識人員勘驗。

謝承宏表示，梁姓工人遺體已移送殯葬所安置，並報請檢察官相驗，以確定死因。警方透露，來自高雄的梁男到金門工作已10多年。他的家屬今天下午已趕到金門料理後事。

金門 水庫 警察

延伸閱讀

快篩陽同確診離島施行 金門試劑共享站合力抗疫

金門觀光餐飲慘但更怕染疫 改採自主休假或做外帶

民進黨金門縣黨部主委單挑 縣小英之友會長蔡其雍勝出

金門今+96縣府再強調PCR量能足 不採「快篩陽等同確診」

相關新聞

影／三峽暗夜槍響嚇壞居民 感情糾紛飛車撞人

新北市三峽區今天凌晨發生街頭砸車、飛車撞人，接著槍聲大作，居民飽受驚嚇連忙報警。原來是因為感情糾紛，前任「巧遇」現任男友...

通緝犯藏身新北三重賣毒咖啡包 北市警攻堅破門逮人

身背5條通緝的蔣姓男子從台中北漂到新北，販賣毒品咖啡包牟利，台北市警局刑警大隊今年5月接獲情資，經過多日蒐證，本月16日...

國安私菸案2少校遭重判10年以上 律師稱是明顯政治案件

蔡英文總統2019年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審被...

影／知名運動品牌當包裝 中警抓大盤查扣毒咖啡

台中市刑大偵五隊在去年間獲報，南屯區有毒犯欲交易毒咖啡包，警方在涉案的郭姓、詹姓男子下車時，當場逮人，現場查獲500包的...

批台中衛生局收紅包 「打龜號」廖老大直播改口說拍謝

賽車界人稱廖老大的廖志賢前晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」並指控「是沒有給紅包，...

女偕新歡設局 擄前夫索280萬

黃姓男子得知張姓女友曾替她前夫還賭債，藉口出頭，夥同四海幫海壢堂許姓男子設局，由張女騙陳姓前夫外出，二人再押走陳男凌虐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。