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影／三峽暗夜槍響嚇壞居民 感情糾紛飛車撞人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區今天凌晨發生街頭砸車、飛車撞人，接著槍聲大作，居民飽受驚嚇連忙報警。原來是因為感情糾紛，前任「巧遇」現任男友格外刺眼，暴力相向之後各自逃脫，把女友1人扔在現場，警方3小時內迅速查獲2男移送法辦。

據了解，45歲林女與47歲林男曾經交往但已分手，男方為求復合，2人私下相約出遊之後，林男今天凌晨3時許開車送林女返回三峽區中華路住處，意外發現32歲現任王姓男友的車停在林女住家樓下。

林男憤而拿出鐵撬狠砸王男的轎車，夜半噪音格外明顯，沒多久王男便衝出來噴辣椒水反擊，並掏出身上的空氣槍連續射擊「鉛頭喇叭彈」。林男見狀調頭飛車衝撞，王男跳趴在引擎蓋上，整輛車快速蛇行把人甩下，又折返意圖再次衝撞。

最後林女、王男分頭逃散，接著2名男子各自逃離。警方獲報趕抵時，現場只剩林女1人在場。員警調閱監視器查出王男因被玻璃割傷自行就醫急診，立即派員至三峽恩主公醫院抓人，並從他的車內起獲空氣槍1 把、4.5mm喇叭彈1盒。

空氣槍初步判斷並無殺傷力，後續仍將送新北市警察局鑑識中心進一步鑑驗。警方另行通知林男，已於清晨6時許到案說明。警詢後將林男依毀損、傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦，王男依違反社會秩序維護法裁處。

王姓現任男友交出空氣槍和「鉛頭喇叭彈」。記者林昭彰／翻攝
王姓現任男友交出空氣槍和「鉛頭喇叭彈」。記者林昭彰／翻攝
林女的前任男友飛車衝撞她的現任男友，現場傳出連續槍響。記者林昭彰／翻攝
林女的前任男友飛車衝撞她的現任男友，現場傳出連續槍響。記者林昭彰／翻攝
林男開車折返，飛快衝向林女和現任王姓男友。記者林昭彰／翻攝
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警察 監視器

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