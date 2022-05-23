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通緝犯藏身新北三重賣毒咖啡包 北市警攻堅破門逮人
身背5條通緝的蔣姓男子從台中北漂到新北，販賣毒品咖啡包牟利，台北市警局刑警大隊今年5月接獲情資，經過多日蒐證，本月16日到三重攻堅，將他逮捕。
自稱是竹聯幫明仁會成員得蔣男，擁有毒品、詐欺等多條通緝，北市警局今年5月接獲情資，發現蔣從台中北漂到新北地區。
北市刑大派員執行跟監、埋伏蔣男，發現他為躲避查緝，除隱身出租套房外，平時也深居簡出，利用凌晨時段販賣毒品咖啡包維生，作為逃亡期間的盤纏。
刑大幹員本月16日在新北市三重區將蔣男逮捕歸案，當場查獲毒品咖啡包101包，毛重410公克，全案警詢後，以涉毒品危害防制條例、詐欺、洗錢防制法及毒品通緝等罪嫌，將蔣男移送新北地檢署偵辦。
警方強調，雖疫情嚴峻，但警方維護轄區治安決不因疫情放鬆，為期8天的「安城專案｣雖已結束，但警方將持續針對轄區潛藏危害治安目標及黑道幫派分子「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，並秉持「犯罪零容忍」立場與決心持續打擊犯罪。
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