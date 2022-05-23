竹聯幫成員揹5條通緝逃亡販毒 難逃警方法網
竹聯幫明仁會成員26歲蔣姓男子涉毒品、洗錢等5案遭通緝，為躲避警方查緝而至新北地區深居簡出，期間以販毒作為逃亡盤纏，北市刑大接獲情資於16日將他逮捕歸案。
台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案記者會，偵五隊長邱桂美表示，5月初接獲情資指涉毒品、洗錢和詐欺等5案遭通緝的蔣男已至新北地區躲藏，立即派員跟監、埋伏。
警方調查發現，蔣男為逃避警方查緝，平日多藏匿在出租套房、深居簡出，並且利用凌晨時段販賣毒品咖啡包，作為逃亡期間所需盤纏。
市刑大見時機成熟於16日至新北市三重區逮捕蔣男歸案，當場查獲毒品咖啡包101包（毛重410公克）、市價約新台幣5萬餘元，全案依涉毒品危害防制條例、詐欺、洗錢及毒品通緝等罪移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言