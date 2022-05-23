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竹聯幫成員揹5條通緝逃亡販毒 難逃警方法網

中央社／ 台北23日電

竹聯幫明仁會成員26歲蔣姓男子涉毒品、洗錢等5案遭通緝，為躲避警方查緝而至新北地區深居簡出，期間以販毒作為逃亡盤纏，北市刑大接獲情資於16日將他逮捕歸案。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案記者會，偵五隊長邱桂美表示，5月初接獲情資指涉毒品、洗錢和詐欺等5案遭通緝的蔣男已至新北地區躲藏，立即派員跟監、埋伏。

警方調查發現，蔣男為逃避警方查緝，平日多藏匿在出租套房、深居簡出，並且利用凌晨時段販賣毒品咖啡包，作為逃亡期間所需盤纏。

市刑大見時機成熟於16日至新北市三重區逮捕蔣男歸案，當場查獲毒品咖啡包101包（毛重410公克）、市價約新台幣5萬餘元，全案依涉毒品危害防制條例、詐欺、洗錢及毒品通緝等罪移送新北地檢署偵辦。

毒品 通緝

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