影／知名運動品牌當包裝 北警抓大盤查扣毒咖啡

台中市刑大偵五隊在去年間獲報，南屯區有毒犯欲交易毒咖啡包，警方在涉案的郭姓、詹姓男子下車時，當場逮人，現場查獲500包的毒咖啡包，若以市價一包500計算，市價約25萬元，警方查緝時聞到車內吸毒的「塑膠惡臭」，詢問「不臭嗎」，詹男低頭不語，全案近日依毒品罪嫌偵結起訴。

台中市刑大偵五隊調查，有詐欺等素行的郭姓男子（30歲）與有槍砲等前科的詹姓男子（32歲）涉嫌販售毒品，去年9月間，警方接獲線報後，前往二人欲交易毒品的南屯區埋伏，先查到欲下車交易的郭男，接著再查獲坐在車內的詹男，當場查獲車內毒咖啡包500包，總重約2.4公斤。

警方當場詢問詹男，車內毒品來源，詹男起先辯解僅坐在車內，不知販毒情事，供詞避重就輕，後來自知法網難逃，才說毒品來源是郭男，而車內有大量吸食K他命的惡臭，讓辦案人員也受不了，質問「吸K這麼臭，你不會難過嗎」，詹男聞言低頭不語。

警方發現，查獲的毒品以知名運動品牌「adidas」為外包裝，若以市價一包500元估算，此次查獲的數量約為25萬元，

台中市刑大分析，毒品咖啡包包裝花樣百出，印製小惡魔、卡通人物、俏皮、名牌等圖案「毒咖啡包」，這次連知名運動品牌adidas也被偽裝做為外包裝，但包裝再怎麼搶眼也難敵警方查緝，全案由檢方依販毒罪嫌起訴在案。