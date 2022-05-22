毒夫強押妻警跨縣市合作 7小時內逮人救人查獲毒品

台南市毒夫強押妻警跨縣市合作 7小時內逮人、救人、查獲毒品與楊姓妻子感情不睦，楊女今年聲請保護令獲准，林因細故不爽，今天清晨夥同林姓、邱姓友人，到妻子上班場所，於下班時強行將她帶走。市警二分局據報後通報各警察機關線上攔截，除逮捕林姓男子等人，並救出楊女，全案移送偵辦並聲請預防性羈押。

市警二分局調查，林姓男子今天清晨5時40分許夥同友人駕駛轎車到台南市中西區，楊女上班的地方等候，趁著楊女下班要離開時，將她押入車內揚長而去，經被民眾發現後，向警方報案，市警二分局偵查隊與海安派出所立即組專案小組追查。

專案小組以車追人，全面調閱沿途行經國道及各縣市的監視器，並持續通報各縣市警察局協助攔查，上午8時30分許台東縣警察局大武分局員警在台9線和美路段攔獲涉案車輛，但車上僅有林姓男子的友人，警方釐清林、楊2人已先行在高雄市下車並轉搭計程車北上。

警方兵分多路，並運用科技偵查技巧鎖定2人所在位置，於12時30 分查出林在嘉義縣大林鎮某汽車旅館，警方攻堅，逮捕林姓男子，救出楊女，楊女受驚嚇並有擦挫傷，現場起出k他命毒品咖啡包36包共206克，全案依妨害自由、毒品危害防制條例、恐嚇及違反家庭暴力防治法保護令移送台南地檢署偵辦並聲請預防性羈押。