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影／開租賃車拒盤查逃逸撞騎士 被逮扯「看到警察會怕」
有毒品前科的林姓男子，今天凌晨駕駛租賃車，沒熄火又關大燈，鬼祟停等在新北市三重區車路頭街上。警巡經欲盤查，林卻心虛駕車逃逸還撞傷騎士。警追4小時於蘆洲找到林男，林竟辯稱「看到警察會害怕」才會駕車逃逸。警詢後依公共危險、過失傷害函送，另追查他有無涉案。
據了解，林姓男子（38歲）有毒品前科，今天凌晨零時30分，他駕駛一輛租賃汽車，停等在新北市三重區車路頭街139號前，由於林男關大燈又沒熄火，讓巡經該處員警覺得怪異，趨前準備盤查勸離。
不料，林男見警過來心虛倒車，一路沿著車路頭街、三和路往蘆洲方向逃逸。途中，林男駕車不慎，擦撞周男（30歲）所騎乘機車，造成周男左掌手背、右手臂擦傷，林男車前保險桿斷裂掉地。
警方以車追人，於凌晨4時45分左右，於蘆洲找到林男與租賃車，經搜索車內未發現有違禁品，將林男帶返所內偵辦。偵詢時，警問林男為何見警要逃？林男竟瞎扯「看到警察會害怕」才駕車逃逸。警詢後依公共危險、過失傷害函送，另追查林男有無涉及不法。
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