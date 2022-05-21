情侶販毒看守所結婚 妻假釋就要離婚、留夫獨在監心寒

台中一對男女販毒各被判18年、24年，眼見分離在即決定在看守所結婚，9年後妻子假釋向法院訴請離婚，仍在監的先生心寒說，他在監努力勞動寄錢給老婆，縱然不多仍是他關懷妻子唯一方法，不同意離婚；法院考量雙方「有夫妻之名，無夫妻之實」判准離婚，可上訴。

妻子主張，她和先生2012年7月20日被收押時在看守所結婚，隨後各自被送監獄執行，自己服刑9年多，直到去年10月先行假釋，但先生因為犯販賣毒品重罪仍有多年刑期，導致夫妻雙方長期不能共同生活，婚姻難以維繫，向法院訴請離婚。

先生則說，和妻子2006年認識交往為男女朋友，在一起5年後因共同販賣第一、二級毒品被抓，2011年10月5日就被收押，彼此考量交往多年、相互扶持之情，且販毒是重罪將面臨長期服刑。

先生說，當時考量分離在即，所以才決定在押期間在看守所結婚，而妻子被判刑18年，服刑過半後先行假釋，而自己被判24年8月，短期內不能出獄。他也說，妻子重獲自由短短數月就提離婚之訴，但結婚前彼此對長期不能見面、僅能靠書信聯絡早有認知。

先生表示，2人各自在監的婚姻狀態、夫妻互動模式一直如此，他也努力勞動、利用矯正機關有限資源，盡力滿足老婆書信中需求，如寄送信紙、信封及金錢給她，就算物價不高也是他能照顧、關懷妻子的唯一方法，認為自己婚姻中無過失，不同意離婚。

台中地院審酌，先生、妻子在押時結婚，婚後未曾同居生活，感情維持本就不易，妻子也只能期待先生出獄後才能共謀穩定生活，但先生出監是否能自新、回歸正軌不再犯，都是妻子需面臨的風險。