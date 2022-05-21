「警察內心戲無法控制」 律師看違停事件：徐巧芯真心希望被開單

台北市議員徐巧芯。記者楊正海／攝影 台北市議員徐巧芯遭網友爆料違停紅線卻不讓員警開單，徐巧芯出面反駁爆料內容，引起外界熱議。律師林智群對此認為，「徐議員是真心希望警察開單」，更表示「至於警察內心小劇場怎麼演，那個不是徐議員可以控制的，也跟她沒關係」。

徐巧芯因違規停車，三張犁派出所徐姓警員原本要開單，但得知是徐巧芯後卻沒開單就離去，事後在IG發文表示「有開和沒開一樣」，接著PTT網友爆料，指徐巧芯在員警要開單時，表示人在旁邊的違停應該要先勸導，「沒關係，你要開就開啊！反正我們回去再講！」。

但徐巧芯還原事情經過，她當時在餐廳吃飯，於紅線停車，先是詢問人在場是否先勸導，請員警開單，不過員警不願開單，她還表示「沒關係你趕快開！不然我們也很難做！」，她說違停不對非常抱歉，日後會改進，已經請分局開單。

對此，林智群認為「我相信徐議員是真心希望警察開單，以她的名氣，為了省一點點錢凹警察，不是她個人決策的最佳解，凹罰單的醜聞殺傷力更大好不好」，接著林智群也說「至於警察內心小劇場怎麼演，那個不是徐議員可以控制的，也跟她沒關係」。