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人妻婚前想瘦身運安毒來台 無期重罪獲3度減刑不用入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

泰國籍楊姓女子和台灣先生結婚前想要瘦身，竟和家鄉朋友走私1.5公克安非他命來台，但毒郵包被海關攔截查獲，因運輸第二級毒品罪重可處無期徒刑，法院以楊自白、情節輕微又情堪憫恕，3度減刑判他2年、緩刑5年，再考量她和台灣先生定居，基於親情人倫不予驅逐出境，可上訴。

檢警調查，楊女去年5月和泰國朋友共謀運輸毒品，對方取得1小包安非他命（1.9公克）、3個殘渣袋後，假借寄送爽身粉名義實則夾帶毒品走私來台，同月14日海關查驗時發覺異狀，開箱才驚見是毒郵包。

經關務署台中關通報調查局航業處，將扣案粉末送驗確認是第二級毒品安非他命，隨後假意讓包裹放行，同年8月4日埋伏投遞流程到南投縣逮到楊女。 

楊女在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，表示自己運輸安非他命來台是因為自己要結婚，為求瘦身才會請泰國朋友幫她寄貨，目的僅是要自己施用。

法院審酌，楊女在偵查、審理均自白，依毒品危害防制條例第17條予以減刑，且楊運毒是為供給施用，安非他命僅1.9公克並非大量，認為情節輕微，再用同法減刑，另考量楊無前科、運毒沒流入市面，認定她情堪憫恕，再刑法第59條情堪憫恕給予減刑。

依法運輸第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，法院3度替楊女減刑後，雖認為她從泰國運毒來台惡性不輕，但考量數量甚微、未流入市面，犯後坦承等，依運輸第二級毒品罪判她2年、緩刑5年，應向公庫支付10萬元。

法院也認為，楊女在台無犯罪前科，也無證據顯示這次運毒還有繼續危害社會之虞，考量她已經和台灣先生結婚滿1年在台定居，基於親情人倫，認為給予判刑已足以謹惕，因此不再宣告驅逐出境。

法院考量楊女雖運毒來台，犯後自白、情節輕微等且和台灣先生已婚，3度減刑後給予緩刑，也不用驅逐出境。示意圖／ingimage
法院考量楊女雖運毒來台，犯後自白、情節輕微等且和台灣先生已婚，3度減刑後給予緩刑，也不用驅逐出境。示意圖／ingimage

毒品 泰國 結婚

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