男子誆稱台塑員工多次詐騙不同店家獲利 檢方聲押獲准
55歲陳姓男子3至5月間，涉嫌假冒台塑員工，多次向嘉義縣禮品店、飲料店、茶行、火鍋店等不同業者，佯稱介紹生意給被害人，或進入公司廠區辦簽約金為由，向被害人詐取簽約金、禮品或訂購商品費用，因台塑公司名聲響亮，被害人往往不疑有他，交付5千至4萬不等訂金，直至被害人查證後才知受騙。
水上警分局日前受理經營禮品業者報案，指稱遭不明男子假冒台塑企業員工，以台塑採購名義，需簽約繳交簽約金及購買禮物贈送高層等為詐術，致被害人信以為真，交付陳男1萬7千元得逞，經被害人查證始知遭詐騙，警方19日查獲，昨天移送嘉義地檢署偵辦，檢方以陳男有再犯脫逃之虞聲押，法官昨晚裁定准押，送嘉義看守所。
警方受理報案後，水上警分局長蘇旭茂指示偵查隊成立專案小組，調閱案發地點沿線監視器，過濾可疑人車，鎖定騎乘重機車穿白色上衣男子，經清查身分，發現55歲陳姓男子、綽號「鱷魚」，2008年間就曾以「假冒台塑員工」相同手法，在嘉義市區詐騙20多家廠商，後被查獲判刑坐牢。
警方說，陳男2020年假釋出獄，不思悔改，再用相同手法，四處詐騙店家犯案，可說是詐騙慣犯，專案小組歷經多日跟監埋伏、蒐證，掌握陳男的行蹤，趁陳男19日中午從高雄搭乘高鐵再次前來嘉義犯案，被埋伏專案小組在高鐵嘉義站拘捕到案，依違反詐欺罪移送地檢署偵辦。
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