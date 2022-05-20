行車糾紛怒控對方比中指 警察來了結局神逆轉

高雄市鳳山區新富路上日前發生一起行車糾紛，方姓騎士因不滿張姓騎士鳴按喇叭，憤而對張男比中指，張男怒嗆後，方男因怕對方找麻煩嚇得報警；警方到場後，只見2騎士各說各話，雙方和解後，警方順便登錄2人身分，結果意外查獲張男竟是毒品通緝犯，通緝犯手到擒來，得來全不費工夫。

鳳山警分局新甲派出所警員盧鋒銘、莊盛惟17日中午12時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案，指稱鳳山區新富路上有行車糾紛，警方到場後，張姓騎士（26歲）對著警方指控方姓騎士，「對他比中指」，張男怒氣沖沖地說，「你可以好好用講的，為何比中指咧」。

方姓騎士（41歲）則對張男表示，「如果你認為我不對，我可以和你道歉」，方男對警方說，因為雙方有口角糾紛，怕張男找他麻煩，因此報警。

警方出言安撫2人好好說話，雙方後來皆不願提告，互相道歉言和後，警方準備抄錄雙方資料回報時，赫然發現張男是被橋頭地檢署發布的毒品通緝犯，警方問章男「你有通嗎？」張男還回「沒事」，警方告知張「你有毒品通緝」，張男詫異地向警方表示，不知自己遭通緝，否則絕不可能等警方來。