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影／車在停不該停的地方 水電工車內藏毒當場被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區洪姓水電工，日前把車違停在中正東路一段，一間防疫旅館車道出入口，轄區警巡邏經過趨前查看，赫見排檔桿旁手提包內，疑有毒品吸食玻璃球。警埋伏近1小時，洪男現身當場搜扣毒品安非他命，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據查證，洪姓男子（41歲）是名水電工，上周六（14日）晚上10時許，把一輛汽車違停新北市淡水區中正東路一段，某間防疫旅館車道出入口，隨即進入一旁的社區大樓替住戶維修水電。

不久，轄區淡水警分局中山路派出所巡佐羅勝昌、警員石永軒、吳孟蒼巡邏經過，見該車懸掛臨時車牌，且又違停在防疫車道上，擔心影響防疫作業趨前查看，赫見汽車排檔桿旁一只手提袋內，疑有毒品吸食器玻璃球，車鑰匙沒拔應會馬上出現，3警遂埋伏在暗處，等待車主出現。

當晚11時許，洪男從社區大樓走出取車，警見時機成熟一擁而上，洪男見警嚇得不知所措。經警盤查洪男身分，並問洪男「你汽車排檔桿旁邊的包包裡面有什麼？」「手提包是否藏有毒品及吸食器？」洪男自知難逃查緝坦承持毒，並交付毒品安非他命、吸食器，一併帶回偵辦。

偵詢時洪男坦承持有毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦，另車輛違停部分，則依道路交通管理處罰條例第56條第1項第2款開處600元以上1200元以下罰鍰。

警方在汽車排檔桿旁手提袋內，發現毒品吸食器埋伏逮人。記者曾伯愷／翻攝
警方在汽車排檔桿旁手提袋內，發現毒品吸食器埋伏逮人。記者曾伯愷／翻攝
警方搜扣毒品安非他命及吸食器。記者曾伯愷／翻攝
警方搜扣毒品安非他命及吸食器。記者曾伯愷／翻攝
洪男把車停在防疫旅館通道，意外被警方查到持有毒品。記者曾伯愷／翻攝
洪男把車停在防疫旅館通道，意外被警方查到持有毒品。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方埋伏逮到持毒洪男。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方埋伏逮到持毒洪男。記者曾伯愷／翻攝

毒品 違停

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