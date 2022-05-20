涉北市520萬元竊盜及多件性侵案 男子遭羈押禁見

中央社／ 台北20日電

北市大安區日前傳出有民眾置放在家的520萬元遭竊。檢警昨天逮捕60歲涂姓男子，經採DNA發現他另涉逾12起性侵竊盜案，北檢訊後聲請羈押。台北地院今天裁定羈押禁見。

北市大安警分局日前獲報，指稱轄內和平東路某處民宅發生屋內存放的新台幣520萬元遭竊，隨即成立專案小組偵辦，鎖定涂男涉案，經採集DNA（去氧核糖核酸），送請刑事局鑑識中心比對，查出涂男自民國89年起涉嫌犯下12至15起重大性侵及竊盜案。

專案小組18日晚間發現涂男藏匿在台北市中山區民生東路三段的某處廢墟，隨即於深夜出動警力圈圍，昨天凌晨3時許將涂男逮捕到案，並查扣贓款及相關證物。

涂男到案後全程行使緘默權，警方依竊盜等罪移送台北地檢署，並持續與刑事局共同追查涂男先前涉及的10多起性侵及重大竊盜案。

檢察官訊問後，認為涂男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，昨晚向台北地方法院聲請羈押禁見。北院今天上午召開羈押庭，庭訊後裁定羈押禁見。

竊盜 北市 性侵

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