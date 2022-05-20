警攔下眼前經過的通緝犯 他嚇到起雞皮疙瘩...
高雄市一名李姓男子今年2月因毒品和詐欺案未出庭，被高雄和橋頭兩地地檢署發布3項通緝；逃到旗津造船廠打零工；李男日前下班，騎車行經旗津二路，被巡邏警網撞見，警方一把將他攔下，告知「你是通仔」，李男嚇到起雞皮疙瘩，警方當場秀出資料，李男才認栽，訊後被解送歸案。
警方指出，家住鳳山區的李姓男子（29歲）今年2月因毒品和詐欺案未出庭，先被高雄地檢署發布通緝，另因毒品案被橋頭地檢通緝在案；李男四處躲藏，久未返回戶籍地居住，逃往旗津區的造船廠，打零工為生。
鼓山分局旗津分駐所警員卓淳風、曾識洋於17日下午5時15分許，在旗津區旗津二路執行毒品蒐證勤務，見李男騎車經過，眼尖的警方發現李男身影和通緝犯資料上的特徵符合，於是趨前一把將李男攔下。
警方對李男「你是通仔！」李男當下嚇到，全身起雞皮疙瘩，連忙否認：「哪有啊」，警方當場以小電腦查詢，並秀出李男通緝資料，李男才改口「我不知道我通仔啊」，警方當下要求李男「配合一下，不要用到這麼複雜」，李男才乖乖配合，訊後被警方解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言