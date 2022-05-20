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警攔下眼前經過的通緝犯 他嚇到起雞皮疙瘩...

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名李姓男子今年2月因毒品詐欺案未出庭，被高雄和橋頭兩地地檢署發布3項通緝；逃到旗津造船廠打零工；李男日前下班，騎車行經旗津二路，被巡邏警網撞見，警方一把將他攔下，告知「你是通仔」，李男嚇到起雞皮疙瘩，警方當場秀出資料，李男才認栽，訊後被解送歸案。

警方指出，家住鳳山區的李姓男子（29歲）今年2月因毒品和詐欺案未出庭，先被高雄地檢署發布通緝，另因毒品案被橋頭地檢通緝在案；李男四處躲藏，久未返回戶籍地居住，逃往旗津區的造船廠，打零工為生。

鼓山分局旗津分駐所警員卓淳風、曾識洋於17日下午5時15分許，在旗津區旗津二路執行毒品蒐證勤務，見李男騎車經過，眼尖的警方發現李男身影和通緝犯資料上的特徵符合，於是趨前一把將李男攔下。

警方對李男「你是通仔！」李男當下嚇到，全身起雞皮疙瘩，連忙否認：「哪有啊」，警方當場以小電腦查詢，並秀出李男通緝資料，李男才改口「我不知道我通仔啊」，警方當下要求李男「配合一下，不要用到這麼複雜」，李男才乖乖配合，訊後被警方解送歸案。

高市鼓山警分局旗津分駐所警方眼尖發現，騎車從眼前經過的李姓男子是通緝犯，當場將他逮捕，解送歸案。記者石秀華／翻攝
高市鼓山警分局旗津分駐所警方眼尖發現，騎車從眼前經過的李姓男子是通緝犯，當場將他逮捕，解送歸案。記者石秀華／翻攝
李男騎車從警方眼前經過，被警方一眼認出是通緝犯，當場嚇到起雞皮疙瘩。記者石秀華／翻攝
李男騎車從警方眼前經過，被警方一眼認出是通緝犯，當場嚇到起雞皮疙瘩。記者石秀華／翻攝

通緝 毒品 詐欺

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