警攔下眼前經過的通緝犯 他嚇到起雞皮疙瘩...

高雄市一名李姓男子今年2月因毒品和詐欺案未出庭，被高雄和橋頭兩地地檢署發布3項通緝；逃到旗津造船廠打零工；李男日前下班，騎車行經旗津二路，被巡邏警網撞見，警方一把將他攔下，告知「你是通仔」，李男嚇到起雞皮疙瘩，警方當場秀出資料，李男才認栽，訊後被解送歸案。

警方指出，家住鳳山區的李姓男子（29歲）今年2月因毒品和詐欺案未出庭，先被高雄地檢署發布通緝，另因毒品案被橋頭地檢通緝在案；李男四處躲藏，久未返回戶籍地居住，逃往旗津區的造船廠，打零工為生。

鼓山分局旗津分駐所警員卓淳風、曾識洋於17日下午5時15分許，在旗津區旗津二路執行毒品蒐證勤務，見李男騎車經過，眼尖的警方發現李男身影和通緝犯資料上的特徵符合，於是趨前一把將李男攔下。