東卯山黑熊遭殺埋屍 南投檢警逮兩人 承認持獵槍射殺

東卯山黑熊野放後監控訊號消失，5月9日被發現在南投縣武界山區遭殺害掩埋，南投檢警查出馬姓、田姓兩名男子涉嫌重大，並查扣自製獵槍1支、鉛彈，兩人承認射殺黑熊，訊後各以3萬元交保，檢警質疑2人說詞避重就輕，將進一步釐清開槍時間和動機。

東卯山黑熊4月12日在南投縣信義鄉丹大山區野放後，一路向北移動，進入仁愛鄉武界山區，訊號在5月6日消失，林務局人員5月9日發現黑熊已死亡，並掩埋在武界產業道路旁100公尺處。

經農委會家畜衛生試驗所解剖，黑熊左右肩胛各有1疑似槍傷彈孔。左肩孔洞較小，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞。另黑熊頭骨碎裂，顱內有金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器造成。

檢方指揮保七總隊和仁愛警分局偵辦，根據路口監視器追查5月6日當日出入產業道路人員逐一釐清，發現田姓、馬姓兩人涉嫌重大，將兩人帶回偵訊，他們承認上山打獵，獵物倒地檢查時才發現是臺灣黑熊，擔心被追查才將衛星項圈剪掉，並將遺體埋在產業道路附近。

檢方訊後認為兩人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物違反野生動物保育法及毀損等罪嫌，嫌疑重大有滅證或串供之虞，但無羈押必要，均以3萬元交保。