追查1公斤大麻郵包 堂妹滿屋毒再咬出美國堂哥
台南鄭姓男子和堂妹合作，由鄭赴美國加州經商時買1公斤大麻包裝成口糧走私來台，鄭女再以10萬元報酬命楊姓友人出面領貨，但毒郵包經海關抽驗曝光，楊先行落網一路向上攀咬，讓鄭姓堂兄妹接連遭逮，2人也坦承是因有管道販賣才走私大麻想牟利，警方詢後依運毒罪將3人送辦。
刑事局中部打擊犯罪中心指出，3月接獲關務署台中關通報，有1個從美國加州寄送來台包裹可疑，外包裝印有「素食口糧」標誌，但實際開箱驚見數包乾燥大麻花，經秤重達1030公克，警方報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮追查上游。
警方先假意讓包裹放行，同月20日到寄件地址台中南屯區一處民宅埋伏，發現楊男（36歲）出面領貨隨即逮人，楊起初堅稱不知道內容物為何，還說只是幫朋友一個忙，但開箱驚見大量毒品自己也嚇了一跳。
警方曉以大義，向他分析運輸第二級毒品罪是可處無期、10年以上徒刑重罪，且全案檢方指揮偵辦都已在掌握中，若自白、供出上游還有減刑機會，楊眼見大麻數量驚人超乎他預期，這才鬆口說是受鄭姓女友人（32歲）指使，對方承諾給他10萬元作為代收毒郵包的酬勞。
中打會同大雅分局等單位，隔天3月21日再到鄭女家抓人，還當場起獲大麻餅乾、安非他命、搖頭丸、K他命、毒咖啡包，及LSD毒郵票等大量毒品。而鄭女平時無業在家，坦承事前和堂哥鄭男（39歲）謀議，利用對方經商長期台、美往來期間，在大麻合法的加州買毒寄回，自已則有通路販售。
鄭女向警方說，她除了答應拿10萬元給領貨的楊男，原計畫賣出大麻獲利再跟堂哥分帳，但才第一次走私就遭查獲，同時也向警方提供堂哥行蹤。
警方為清查溯源，持續追蹤至鄭男今年5月返台時，南下到台南永康拘提他，鄭見警方大陣仗上門原想卸責，但堂妹均清楚交代彼此互通計畫，他眼見賴不掉才坦承通謀運毒，警方詢後依運毒罪嫌將3人移送中檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言