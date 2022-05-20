追查1公斤大麻郵包 堂妹滿屋毒再咬出美國堂哥

台南鄭姓男子和堂妹合作，由鄭赴美國加州經商時買1公斤大麻包裝成口糧走私來台，鄭女再以10萬元報酬命楊姓友人出面領貨，但毒郵包經海關抽驗曝光，楊先行落網一路向上攀咬，讓鄭姓堂兄妹接連遭逮，2人也坦承是因有管道販賣才走私大麻想牟利，警方詢後依運毒罪將3人送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心指出，3月接獲關務署台中關通報，有1個從美國加州寄送來台包裹可疑，外包裝印有「素食口糧」標誌，但實際開箱驚見數包乾燥大麻花，經秤重達1030公克，警方報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮追查上游。

警方先假意讓包裹放行，同月20日到寄件地址台中南屯區一處民宅埋伏，發現楊男（36歲）出面領貨隨即逮人，楊起初堅稱不知道內容物為何，還說只是幫朋友一個忙，但開箱驚見大量毒品自己也嚇了一跳。

警方曉以大義，向他分析運輸第二級毒品罪是可處無期、10年以上徒刑重罪，且全案檢方指揮偵辦都已在掌握中，若自白、供出上游還有減刑機會，楊眼見大麻數量驚人超乎他預期，這才鬆口說是受鄭姓女友人（32歲）指使，對方承諾給他10萬元作為代收毒郵包的酬勞。

中打會同大雅分局等單位，隔天3月21日再到鄭女家抓人，還當場起獲大麻餅乾、安非他命、搖頭丸、K他命、毒咖啡包，及LSD毒郵票等大量毒品。而鄭女平時無業在家，坦承事前和堂哥鄭男（39歲）謀議，利用對方經商長期台、美往來期間，在大麻合法的加州買毒寄回，自已則有通路販售。

鄭女向警方說，她除了答應拿10萬元給領貨的楊男，原計畫賣出大麻獲利再跟堂哥分帳，但才第一次走私就遭查獲，同時也向警方提供堂哥行蹤。