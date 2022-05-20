快訊

疫情下520／蔡英文剩餘任期最大課題 近憂「防疫」與遠慮「政黨延續」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士安全帽沒戴好 台南警意外查獲詐欺通緝犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局安順派出所員警昨天上午9時多執行巡邏勤務時，發現1名男子騎乘機車雖有戴安全帽，但未扣扣環很危險，現場攔查，經員警查詢，意外發現23歲薛姓男子為詐欺通緝犯，隨後將他解送台南地檢署歸案。

據調查，薛男昨天駕駛機車上班途間，因安全帽扣環未依規定扣好而遭員警攔查，起初他還滿頭霧水，直至員警出聲，勸他戴好安全帽，否則很危險。未料，員警進而詢及其身分，經掌上型小電腦查出，他竟是南檢發布2案通緝犯，他搖頭直說，沒想到會為沒戴好安全帽而落網。

市警三分局表示，依據道路交通安全規則第88條第2項規定：「配帶時，安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環」，為落實行車安全，騎乘機車時，安全帽應確實戴好，保護你我安全。

警方指出，疫情嚴峻，警方仍全力維持治安，針對犯罪熱點區域加強巡邏，強化可疑人車盤查，給市民一個治安安穩的環境。

安順派出所員警昨天執行巡邏勤務時，發現薛男駕駛機車，雖有戴安全帽，但未扣扣環很危險，現場攔查，意外查出他是詐欺通緝犯。記者邵心杰／翻攝
安順派出所員警昨天執行巡邏勤務時，發現薛男駕駛機車，雖有戴安全帽，但未扣扣環很危險，現場攔查，意外查出他是詐欺通緝犯。記者邵心杰／翻攝
薛男昨天駕駛機車上班途間，因安全帽扣環未依規定扣好而遭員警攔查。記者邵心杰／翻攝
薛男昨天駕駛機車上班途間，因安全帽扣環未依規定扣好而遭員警攔查。記者邵心杰／翻攝
安順派出所員警進而詢及其身分，經掌上型小電腦查出，薛男竟是南檢發布2案通緝犯，將他解送南檢歸案。記者邵心杰／翻攝
安順派出所員警進而詢及其身分，經掌上型小電腦查出，薛男竟是南檢發布2案通緝犯，將他解送南檢歸案。記者邵心杰／翻攝

台南 通緝 疫情

延伸閱讀

女友醉吐計程車被要求「清潔費3000元」 警趕到又襲警

Gogoro也有都會概念店！坐落桃園更提供Gogoro Cafe店中店休憩空間

慣竊持萬用鑰匙搜刮機台錢箱 頭戴安全帽仍被警認出

直擊！騎士未戴安全帽上省道台88 警曝2罰單跑不了

相關新聞

逃亡泰國7年 詐團首腦歸案

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線張姓男子，涉招攬民眾投資比特幣挖礦機系統，吸金逾二億元，犯後潛逃泰國；調...

水電工入軍營修繕偷拍內部照上傳臉書 恐面臨刑責

桃園龍潭區陸軍航空第601旅日前有合約廠商水電工人入營修繕，卻私自偷拍內部照片刊登於個人臉書，查證後拍攝地雖非屬敏感區域...

騎士安全帽沒戴好 台南警意外查獲詐欺通緝犯

台南市警三分局安順派出所員警昨天上午9時多執行巡邏勤務時，發現1名男子騎乘機車雖有戴安全帽，但未扣扣環很危險，現場攔查，...

冤家路窄 毒蟲5年後再栽管區手裡 乖乖繳出毒咖啡包

「李XX，你還不乖乖下車」台南市警二分局博愛所所長陳柏文昨夜包抄攔檢可疑車輛，一見駕駛喝令他下車，李男頓時愣住，下車見到...

前少棒國手陰經龍刺死女友案 法院裁定羈押

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，離婚後與台電張姓女包商交往十幾年，懷疑女友提分手是另結新歡，今年在台電嘉義配...

影／涉比特幣投資案吸金逾2億元 集團首腦今自泰遣返

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線男子張維智，宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，涉嫌招攬民眾投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。