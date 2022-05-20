騎士安全帽沒戴好 台南警意外查獲詐欺通緝犯

台南市警三分局安順派出所員警昨天上午9時多執行巡邏勤務時，發現1名男子騎乘機車雖有戴安全帽，但未扣扣環很危險，現場攔查，經員警查詢，意外發現23歲薛姓男子為詐欺通緝犯，隨後將他解送台南地檢署歸案。

據調查，薛男昨天駕駛機車上班途間，因安全帽扣環未依規定扣好而遭員警攔查，起初他還滿頭霧水，直至員警出聲，勸他戴好安全帽，否則很危險。未料，員警進而詢及其身分，經掌上型小電腦查出，他竟是南檢發布2案通緝犯，他搖頭直說，沒想到會為沒戴好安全帽而落網。

市警三分局表示，依據道路交通安全規則第88條第2項規定：「配帶時，安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環」，為落實行車安全，騎乘機車時，安全帽應確實戴好，保護你我安全。