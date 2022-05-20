冤家路窄 毒蟲5年後再栽管區手裡 乖乖繳出毒咖啡包

「李XX，你還不乖乖下車」台南市警二分局博愛所所長陳柏文昨夜包抄攔檢可疑車輛，一見駕駛喝令他下車，李男頓時愣住，下車見到所長，驚呼「管區大人，好久不見」，乖乖將放在車內香煙盒內K菸，及藏在副駕駛座底下的38包「彌豆子」包裝的毒咖啡交出，再次栽在所長之手。

據調查，26歲李姓男子於2016、2017年間，經時任民權所管區警員的陳所長兩度查獲他持有K他命，因此對這位管區大人印象深刻。陳於2017年順利考上警察大學二技班，並於2019年再選填回第二分局服務，去年5月派任博愛派出所所長迄今。

陳昨天深夜巡邏時，在健康路與府連路口發現1輛轎車，行車速度忽快忽慢，為求安全攔查，研判其行進方向，抄近路往前在中山路與民權路口，趁對方停等紅燈時包抄攔檢。同車員警感覺駕駛仍猶豫是否下車受檢時，陳一見駕駛後，馬上叫出「李XX，你還不乖乖下車」，李頓時愣住，並在員警的指引下，下車受檢。

未料，李認出所長來，驚呼「管區大人，好久不見」，但也如洩氣的氣球般受檢，乖乖將放置車內香煙盒內K菸、車頂置物盒內K盤，及藏在副駕駛座底下的38包「彌豆子」包裝K他命咖啡包（計174公克）交出。