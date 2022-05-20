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冤家路窄 毒蟲5年後再栽管區手裡 乖乖繳出毒咖啡包

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「李XX，你還不乖乖下車」台南市警二分局博愛所所長陳柏文昨夜包抄攔檢可疑車輛，一見駕駛喝令他下車，李男頓時愣住，下車見到所長，驚呼「管區大人，好久不見」，乖乖將放在車內香煙盒內K菸，及藏在副駕駛座底下的38包「彌豆子」包裝的毒咖啡交出，再次栽在所長之手。

據調查，26歲李姓男子於2016、2017年間，經時任民權所管區警員的陳所長兩度查獲他持有K他命，因此對這位管區大人印象深刻。陳於2017年順利考上警察大學二技班，並於2019年再選填回第二分局服務，去年5月派任博愛派出所所長迄今。

陳昨天深夜巡邏時，在健康路與府連路口發現1輛轎車，行車速度忽快忽慢，為求安全攔查，研判其行進方向，抄近路往前在中山路與民權路口，趁對方停等紅燈時包抄攔檢。同車員警感覺駕駛仍猶豫是否下車受檢時，陳一見駕駛後，馬上叫出「李XX，你還不乖乖下車」，李頓時愣住，並在員警的指引下，下車受檢。

未料，李認出所長來，驚呼「管區大人，好久不見」，但也如洩氣的氣球般受檢，乖乖將放置車內香煙盒內K菸、車頂置物盒內K盤，及藏在副駕駛座底下的38包「彌豆子」包裝K他命咖啡包（計174公克）交出。

事隔5年，李再度與昔日多次遭緝獲毒品的管區員警重逢，下車乖乖接受檢查，還逐一向員警告知各毒品置放處，同行員警難以置信的說「怎可能這麼乖」、「真的很怕哦」。警方依毒品危害防制條例調查送辦，並追查毒品來源。

李男認出陳所長來，驚呼「管區大人，好久不見」，但也如洩氣的氣球般受檢，乖乖將放置車內香煙盒內K菸等毒品交出。記者邵心杰／翻攝
李男認出陳所長來，驚呼「管區大人，好久不見」，但也如洩氣的氣球般受檢，乖乖將放置車內香煙盒內K菸等毒品交出。記者邵心杰／翻攝
事隔5年，李男再度與昔日多次遭緝獲毒品的管區員警重逢，頓時間洩了氣，下車乖乖接受檢查。記者邵心杰／翻攝
事隔5年，李男再度與昔日多次遭緝獲毒品的管區員警重逢，頓時間洩了氣，下車乖乖接受檢查。記者邵心杰／翻攝
李男乖乖將藏在副駕駛座底下的38包「彌豆子」包裝K他命咖啡包交出。記者邵心杰／翻攝
李男乖乖將藏在副駕駛座底下的38包「彌豆子」包裝K他命咖啡包交出。記者邵心杰／翻攝

毒品 咖啡 警察

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