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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

影／涉比特幣投資案吸金逾2億元 集團首腦今自泰遣返

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線男子張維智，宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，涉嫌招攬民眾投資虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)交易平台「MYCOIN」網站，吸收資金逾新臺幣二億元，受害人遍布全台，犯後潛逃泰國曼谷遭通緝，調查局與泰國執法機關合作，在泰國逮獲張男並於今天下午押解張男回台歸案。

涉嫌吸金超過二億元的張維智於今天下午5點38分，搭乘中華航空CI-832航班自曼谷返抵桃園國際機場，因張男必須進行落地PCR採檢，所以張男下機後先進入候機室採檢，調查局人員在候機室內戒護；晚間6點49分，張男採檢結果為陰性，才由2名調查官陪同步出候機室。

調查官於入境長廊上對張男宣讀權益，完成後再依序替他雙手上銬，不料張男突然情緒失控，大聲咆哮「你不要隨便亂搞」並衝撞現場採訪媒體，隨即就被調查官壓制並帶離現場；據了解，張男入境後將由檢察官進行遠距訊問，再由檢察官決定張男入境後的處置方式。

法務部調查局表示，張維智為「裕勢投資公司」在台灣的最上線，2014年5月起，與香港籍共犯鄧錦芳、林飛宏等人在台發展比特幣投資詐騙集團，並對外宣稱美國氪能集團擁有開發比特幣挖礦機系統之專業技術，誆騙不特定民眾投資購買挖礦機系統、氪能集團及「MYCOIN」網站的比特幣交易平台，投資人即可每日分配若干比特幣，吸金逾2億元，受害人遍布全台。

調查局指出，張維智於2015年4月潛逃出境，北檢2019年12月26日對張男發布通緝，調查局駐泰國法務秘書、移民署駐泰國移民秘書鍥而不捨追查，掌握張男在泰國的行蹤，與泰國皇家警察總署（RTP）移民局情資分享，聯手將張男逮捕到案。

調查官宣讀權益後替張維智上銬。記者黃仲明／攝影
調查官宣讀權益後替張維智上銬。記者黃仲明／攝影
張維智上銬後突然情緒失控，大聲咆哮並衝撞現場採訪媒體。記者黃仲明／攝影
張維智上銬後突然情緒失控，大聲咆哮並衝撞現場採訪媒體。記者黃仲明／攝影
2名調查官押解張維智入境。記者黃仲明／攝影
2名調查官押解張維智入境。記者黃仲明／攝影

泰國 比特幣 移民署

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