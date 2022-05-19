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持霰彈槍轟「超跑男」老家3槍 法官裁定槍手羈押禁見
台南劉姓男子涉代操股票吸金上億元，上周落網被法院收押禁見，昨晨住處遭人開車衝撞，再持霰彈槍轟三槍，槍手鄧姓男子隨即投案，稱不滿劉男行為才犯案，檢方認鄧男涉非法持槍、恐嚇危害安全等罪嫌聲押，台南地院下午開庭後認他有串滅證及反覆實施同一恐嚇罪行裁押禁見。
台南地院指出，鄧姓男子經訊問後，對非法持有槍、彈及開槍等事實坦承不諱，且有相關證據佐證，足認他涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持槍罪、恐嚇危害安全罪的犯罪嫌疑重大。
然而，他雖坦承犯行，但對其投資項目、金額等均無法清楚說明，與劉男間是否有投資糾紛，而肇發本案，令人起疑。且他供詞也有避重就輕，隱匿事實等情事，以及對所持有的非法槍枝，來源也交代不清。
台南地院認鄧男涉非法持有槍枝為最輕本刑為5 年以上有期徒刑的重罪，有事實及相當理由足認他有串、滅證的可能，另有事實足認他有反覆實施同一恐嚇罪行，因而裁定羈押，並禁止接見、通信。
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