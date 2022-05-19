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影／連續肇逃犯拒捕警開11槍制伏 驚險追捕畫面曝光

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄62歲吳姓男子今天獨自駕駛黑色休旅車擦撞他人車輛肇逃，遇警攔查又拒捕衝撞警車；歷時半個多小時驚險追捕，並從一般道路追上國道，沿途共朝輪胎射擊11槍，直到吳男自撞護欄，警方才順利逮人；有民眾行車記錄器錄下警開槍瞬間，吳拒捕的誇張行徑也因此曝光。

警方於今天上午9時28分許、35分許，分別接獲民眾通報，吳男肇事逃逸，並於9時48分於路竹區大仁路段發現吳駕駛的車輛，隨即展開追捕；過程中，員警騎乘機車在大仁路與仁愛路口試圖攔停吳男，他因拒檢開車衝撞一輛警用機車，導致警車毀損，隨後往阿蓮區逃逸。

直到吳男行經阿蓮區中正、民權路口時，遭停等紅燈車輛阻擋，警方再次上前，考量可能再次遭衝撞與危及路人的風險，員警下車朝吳駕車的車輪開連開10槍，仍被趁隙逃逸。

後來吳男走田寮交流道往國道三號逃逸，疑因車輪遭射破，導致車輛失控自撞擦撞護欄，員警再度朝右後輪射擊一槍，確保車輛動彈不得，隨即破窗，將人逮捕。

經調查發現，吳男今天凌晨3時12分開車闖入輕軌車道，撞毀苓雅區三多二路、凱旋二路口標誌牌。

據了解，黑色休旅車遊吳男所有，曾有妨害公務、肇逃等前科；他被逮後，精神狀況不佳，不時還會自言自語，大吼大叫，問及為何肇逃，皆答非所問，也無酒駕情事，詳細事故原因，及犯案動機仍待調查釐清。

吳男自撞後，確保車輛動彈不得，員警隨即破窗，將人逮捕。記者陳弘逸／翻攝
吳男自撞後，確保車輛動彈不得，員警隨即破窗，將人逮捕。記者陳弘逸／翻攝
吳男拒捕走田寮交流道往國道三號逃逸。記者陳弘逸／翻攝
吳男拒捕走田寮交流道往國道三號逃逸。記者陳弘逸／翻攝
警方為制止吳男拒捕及再度衝撞於阿蓮區中正、民權路口朝吳男駕車的車輪開連開10槍。圖／取自記者爆料網
警方為制止吳男拒捕及再度衝撞於阿蓮區中正、民權路口朝吳男駕車的車輪開連開10槍。圖／取自記者爆料網
吳男拒捕走田寮交流道往國道三號逃逸。記者陳弘逸／翻攝
吳男拒捕走田寮交流道往國道三號逃逸。記者陳弘逸／翻攝
警方為制止吳男拒捕及再度衝撞於阿蓮區中正、民權路口朝吳男駕車的車輪開連開10槍。圖／取自記者爆料網
警方為制止吳男拒捕及再度衝撞於阿蓮區中正、民權路口朝吳男駕車的車輪開連開10槍。圖／取自記者爆料網
吳男逃逸至路竹區大仁路與仁愛路口時衝撞員警機車。記者陳弘逸／翻攝
吳男逃逸至路竹區大仁路與仁愛路口時衝撞員警機車。記者陳弘逸／翻攝
歷時半個多小時追捕，警方順利逮捕肇逃的吳男。記者陳弘逸／翻攝
歷時半個多小時追捕，警方順利逮捕肇逃的吳男。記者陳弘逸／翻攝

國道 休旅車 妨害公務

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