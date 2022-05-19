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前棒球國手陰經龍涉殺女友被起訴 嘉義地院延押

中央社／ 嘉義市19日電

涉嫌刺死女友的陰經龍被警方逮捕移送法辦。圖／聯合報資料照片
涉嫌刺死女友的陰經龍被警方逮捕移送法辦。圖／聯合報資料照片
前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍被控不滿女友、台電協力廠商員工張女提分手，3月間持刀刺死張女，檢方依殺人等罪嫌起訴，案件今天移審，法官諭知羈押，但不禁見。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔告訴中央社記者，陰經龍僅因情感糾紛，就在工作場所持刀凶殘刺殺張女，惡性極為重大；陰經龍顯有可能因規避刑責而逃避後續審判，有相當理由認有逃亡之虞，予以羈押並無違反比例原則，因此，法官諭知羈押，但不禁見。

據嘉義地檢署起訴書，現年56歲陰經龍為台電職員，張姓女子則為台電公司的協力廠商員工，2人同在台電公司嘉義區處配電中心工作，因而相識交往成為男女朋友。

張女因故在今年3月17日與陰男談分手，陰男心生不滿，竟持水果刀抵住張女頸部，甚至說「要殺死你」等語，造成張女頸部有撕裂傷，所幸張女的鄭姓外甥女及時趕到將人帶離，陰男才作罷。

陰經龍事後仍憤憤不平，在3月22日趁遞送文件給張女時，陰男持預藏的水果刀刺向張女胸口，導致張女大量出血，送醫不治。檢方依陰經龍涉及殺人、恐嚇等罪嫌起訴。

台電嘉義區營業處曾表示，陰經龍曾經是棒球國手，也曾是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，陰男在少棒時期，投、打方面表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊，當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今年已30餘年。

台電 嘉義 分手

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