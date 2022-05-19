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疑從一樓攀爬外牆到六樓 蜘蛛盜入侵富商家行竊500萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

宜蘭涂姓男子犯下北市富商竊盜案後，遭警方追出行蹤，並在北市國軍一處廢墟成功圍捕；警方坦言，涂嫌雖然已經60歲，但身手矯健，今天凌晨警方圍捕時，他爬上鐵皮屋高來竄去，讓警方疲於奔命，還爬上大樹準備跳走，只因一時不慎墜落地面，才被警方擒獲，參與圍捕的警方說：根本就是蜘蛛人！

據了解，涂嫌被警方暱稱蜘蛛人，全因這次富商犯案過程出乎警方預料；富商家中遭竊後，家中完全找不到侵入跡象，警方在現場也找不到外人的指紋、DNA與腳印，因此富商還會第一時間懷疑是外籍女傭犯案，並因此提告。

不過警方除了釐清女傭的嫌疑外，也調閱附近監視器，發現案發不久後，一名男子從大門旁邊走出來，警方追查男子下落與身分，才發現是涂嫌。

由於涂嫌被逮後，目前仍不願透露太多作案細節，警方也對富商住家為何沒有入侵跡象感到好奇，鑑識現場後，目前有初步推斷，涂嫌竟是從一樓，徒手攀爬屋外的水管、鐵窗，到達富商六樓住處後陽台，由於富商住在六樓，根本沒有想過會有人從六樓入侵，因此涂嫌直接從後陽台進入。

涂嫌先前也曾被其他警方單位鎖定，一度追查到他的下落，當時他人在8樓，為躲避查緝竟從8樓外攀爬至一樓逃逸成功。

據了解，涂嫌作案縝密，多年竊盜經驗下來，已學會毀滅自己的跡證，因此還會清除自己的腳印、指紋，讓警方難以追查；同時他為人孤僻，就算是前妻與小孩，也不知道他平常的落腳處，相當狡猾。

涂嫌已經60歲，但身手矯健讓警方圍捕過程相當辛苦。記者廖炳棋/翻攝
涂嫌已經60歲，但身手矯健讓警方圍捕過程相當辛苦。記者廖炳棋/翻攝

蜘蛛 竊盜 北市

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